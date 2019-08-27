Новое русское кино: «Бык», «Ван Гоги», «Карп отмороженный» и другие

Русское кино развивается волнообразно: золотой век — советское время, когда каждый год машинерия «Мосфильма», «Ленфильма» и других передовых студий выдавала десятки шедевров, потом провал и деградация 90-х, совпавший с маразмом отдельно взятых, культовых некогда режиссеров, затем плавный выход из ямы — при участии Алексея Балабанова, Петра Буслова, Тимура Бекмамбетова и Юрия Быкова. Десятые годы, несмотря на обилие киножвачки и беспрецедентное влияние алчных продюсеров, все же нередко выдают качественные образцы работ, возвращающие веру и надежду в светлое будущее важнейшего из искусств (Кантемир Балагов, Наталья Мещанинова, Михаил Местецкий, Иван И.Твердовский, Аня Крайс).

В День российского кино «КП» вспоминает современные фильмы, вызывающие не рвотные спазмы, а иногда даже гордость и желание подумать.

«Бык» (2019)

Ошеломительный бенефис Юрия Борисова — звезды сериала «Ольга». Фильм молодого режиссера Бориса Акопова, премьера которого состоялась 22 августа, ворвался на «Кинотавр» и безоговорочно взял там главный приз. Картину уже окрестили современным ответом «Брату». Все потому что Акопов создал почти идеально детализированный мир 90-х. Без снисходительности Звягинцева, а с любовью и сопониманием, как было у Балабанова.

В 1997 году в маленьком российском городке бывший спортсмен Антон Быков (Юрий Борисов) — собственно, Бык — в условиях новой реальности пытается встроиться в криминальную матрицу и возглавляет ОПГ. До первого серьезного «приема» все идет неплохо.

Помимо очень точных, но темных элементов эпохи — рэкет, «стрелки», взорванные машины, погромы и прочие «рамсы» —в картине масса ностальгической рефлексии: колоритная музыка, до сих пор живущая в концертах «Дискотеки 90-х», подвальные качалки, рейвы, кислотные прически и одежда, первые приставки и порно на VHS. Что отличает «Быка» от «Жмурок», «Бумера» и других картин про то самое время, это современное прочтение вовсе не романтической эпохи, которую Акопов и Борисов встретили еще детьми.

В ролях: Стася Милославская, Александр Левин, Александр Самсонов, Роман Колотухин.

Где смотреть: сентябрь, Okko*

«Ван Гоги» (2018)

Исповедальная драма Сергея Ливнева посвящена пресловутой, но вечной проблеме отношений отца и сына. К заслуженному дирижеру Виктору Самуиловичу (Даниэль Ольбрыхский) из-за границы возвращается совсем взрослый отрок, безвестный художник Марк (Алексей Серебряков). Прожившие долгое время вдали друг от друга, они пытаются нащупать тонкие ниточки взаимоотношений, которые строятся на раздражении, неумении идти на уступки и слышать собеседника. Одинокие мужчины мучаются, чувствуя и любовь, и невозможность закрыть множество гештальтов.

В ролях: Елена Корнеева, Полина Агуреева, Наталья Негода, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова.

Где смотреть: Okko, Kino1tv.ru

«Кислота» (2018)

Бессмысленная и веселая, клубно-кислотная жизнь хипстеров Саши (Филипп Авдеев) и Пети (Александр Кузнецов) протекает, как и у многих обеспеченных детишек большого города. Думать ни о чем не надо, родители помогают, репродуктивные функции игнорируются, слова типа «дети» и «семья» вызывают только гогот. Но даже в таком, казалось бы, безнадежном случае есть место одиночеству. Правда, оно не совсем настоящее, скорее искусственно вызванное — одиночество мальчика, которому нравится себя жалеть и мазохистски наслаждаться этим состоянием. В целом инфантилизм и пассивность ничуть не смущает парней, но как только их друг на вписке предсказуемо заканчивает земной путь, — Саша и Петя (именно так, не Александр и Петр) вдруг резко начинают думать и взрослеть. Работа для режиссера Александра Горчилина дебютная, потому не обошлось без пошлого моралите, вычурных метафор и пафосных афоризмов. Но все же это яркое высказывание. Кто-то даже разглядел в картине «зрелость» и «поколенческий посыл».

В ролях: Арина Шевцова, Александра Ребенок, Роза Хайруллина, Алексей Агранович.

Где смотреть: Okko, «Амедиатека», Kino1tv.ru (фильм до сих пор идет в кинотеатрах «Искра», «Космос» и «Сатурн»)

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (2017)

Картина, работать в которой русский канадец Алексей Серебряков согласился бесплатно. Так мощно вдохновила актера задумка дебютанта, режиссера Александра Хвана. В экзистенциальном русском роуд-муви, как уже понятно из названия, молодой Витька (Евгений Ткачук) по кличке Чеснок транспортирует в дом инвалидов немощного отца Леху (Андрей Серебряков) по прозвищу Штырь. Сквозь вырвиглазную цветокоррекцию и под потрясающий саундтрек из Егора Летова и рэпера Хаски герои, словно тот сказочный колобок, проходят все круги свинцового провинциального ада, практически ни разу не попадаясь в лапы зверей. Всю дорогу ненавидящий отца за предательство Витька бессильно плачет, осознавая, что от себя (то есть Штыря) убежать невозможно. Даже если очень хочется.

В ролях: Алина Насибуллина, Андрей Смирнов, Наталья Вдовина, Ольга Озоллапиня.

Где смотреть: Okko, Kino1tv.ru

«Карп отмороженный» (2017)

Владимир Котт — совсем не дебютант, но его работа чересчур злободневная. Посвежее многих работ молодых режиссеров. В меру ироничная, не без черного юмора, семейная мелодрама о конфликте отцов и детей с поправкой на современную реальность и легкий сюрреализм. Иначе как можно назвать коллизию, в которой приговоренная к смертельному диагнозу бабушка сближается с рыбой (карпом) гораздо сильнее, чем с сыном и подругами? Молчаливое и обледеневшее существо по-настоящему греет Елену Михайловну (Марина Неелова), в отличие от, казалось бы, родных людей. И даже перспектива похорон уже не так печальна. Ведь карп отмороженный на закате жизни главной героини вернул ей интерес и даже азарт к происходящему вокруг.

В ролях: Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова.

Где смотреть: Okko, Kino1tv.ru

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