Роскачество предупредило, чем опасны «молочко от своей коровки» и рыбка утреннего улова

С развитием сетевых магазинов уже мало кто рискует покупать товары с рук, например, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, с машин или на стихийных развалах. Ведь продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть небезопасен сразу по нескольким причинам, отметили эксперты Роскачества.

1. Во фруктах и овощах — нитраты, а меде - антибиотики.

Фермеры, как правило не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта. Например, Роскачество в своих исследованиях сталкивалось с тем, что во фруктах и овощах обнаруживалось превышение по нитратам или пестицидам, а в меде были остатки антибиотиков, которые не предназначены для лечения пчел и не выводятся из организма пчелы, переходя в конечный продукт. Фермеры просто не соблюдали инструкции по применению средств защиты растений и животных.

2. Кишечные инфекции в мясе, рыбе, молоке.

Молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соления находятся в особенной зоне риска. Возбудители кишечных инфекций достаточно быстро в них размножаются при несоблюдении температурного режима во время фасовки и хранения. Зачастую, уже на этапе создания продукта кустарным методом он может быть заражен дизентерией, сальмонеллезом, стать источником ботулизма и др.

К производству, фасовке и хранению этих продуктов на заводах предъявляются жесткие требования по качеству и безопасности, как входящего сырья, так и готового продукта.

- Например, на молочных предприятиях оборудование не реже одного раза за смену проходит мойку и дезинфекцию, - рассказывает Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества. - Затем следует микробиологический контроль вымытого оборудования. В домашних условиях просто невозможно оценить, насколько эффективно была произведена дезинфекция используемой тары или оборудования для разделки. Если такая дезинфекция вообще проводилась. Также при приготовлении «на домашней кухне» в продукт могут попасть посторонние предметы или же ингредиенты (например, в салаты или соленья потенциальные аллергены). На заводах, как правило, закрытый цикл производства, помимо этого производства проходят плановые проверки контрольно-надзорных органов и несут ответственность за изготовленный продукт согласно законодательству.

3. Неправильная упаковка.

Целый комплекс проблем связан с упаковочной тарой. Зачастую назначение упаковки для «домашних» продуктов может не соответствовать безопасности по ряду причин:

* тара не предназначена для пищевых продуктов и имеет в своем составе токсичные краски и другие компоненты;

* невозможность обеспечить герметичность упаковки, таким образом, могут быть нарушены условиях хранения товара;

* несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

4. У продавцов нет медицинских книжек.

Как правило, у продавцов вдоль дорог или в подземных переходах нет документов на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и медицинской книжки – все эти документы гарантия безопасности потребителя.

- Например, если человек продает мед на улице в маске пчеловода, это не гарантирует того, что перед вами настоящий пасечник. Также таблички с надписями «парное молоко» не являются гарантом свежести, безопасности продукта. И это даже не гарантия того, что именно эти люди, продающие молоко, фермеры. Как правило, на улицах в городах торгуют перекупщики, – пояснил Алексей Алексеенко, помощник руководителя Россельхознадзора.

КСТАТИ

Что может стать гарантией условной безопасности

Если все же рискуете купить что-то с рук, просите документы:

- ветеринарный сопроводительный документ;

- декларацию о соответствие требованиям ТР ТС (тех.регламент таможенного союза);

- товаросопроводительный документ (удостоверяет перевозку и содержит наименования и реквизиты грузоотправителя и грузополучателя), сертификат качества, отгрузочная спецификация, упаковочный лист, комплектовочная ведомость.