Не ешь бутерброды, салатик пожуй

Чтобы хорошо учиться, нужно богатырское здоровье. А его без хорошего питания не бывает. А что такое хорошее питание? Вопрос интересный.

Во всем мире медики бьют тревогу: ожирение и связанный с ним диабет II типа распространяются такими темпами, что впору говорить об эпидемии. И идет это все из семьи, из детства.

- Мы наблюдали детей в течение 35 лет, - рассказала доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина. - И обнаружили: если ребенок имеет повышенный индекс массы тела (ИМТ, то есть у него есть лишний вес), то к 40 - 45 годам он придет с ожирением. Поэтому мы поняли, что профилактику нужно проводить с детства.

В России, кстати, ситуация в целом неплохая - благодаря давним традициям питания и воспитания наши школьники на фоне зарубежных сверстников оказались более продвинутыми в вопросе здорового образа жизни. Не верится? А зря. Например, у нас бутерброд никогда не считался «полезной» едой. А в Великобритании это основа школьного питания. У нас дети в основном ходят в школу пешком (а это физнагрузка), а их сверстников в США привозят на авто.

Но все же четверо из пяти детей выходят из школы с проблемами здоровья той или иной степени - из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания.

Согласно данным масштабного международного исследования, затронувшего 19 стран, 59 процентов российских школьников ежедневно употребляют овощи. Мало! Нутрициологи (специалисты по правильному питанию) рекомендуют в каждый прием пищи включать один фрукт или овощ. Причем картошка не считается!

Тысячи подростков в этот момент скептически хмыкнули. Они готовы неделями есть одни макароны, а от полезной брокколи воротить нос.

Что делать? Разговаривать, уговаривать. И, главное, показывать собственный пример! Сделайте на воскресный обед не макароны с сыром, а пасту с томатами и базиликом. Через несколько дней - пасту со шпинатом и тунцом, пасту с брокколи. Постепенно уменьшайте долю пасты, повышайте долю овощей...

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Педиатр Федор КАТАСОНОВ, автор книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку», уверен:

- Есть только один способ укрепить естественные защитные силы организма - то, что называется «Здоровый образ жизни»: полноценное питание, достаточный и регулярный сон, физическая нагрузка, снижение стресса. Звучит просто, но на практике организовать это бывает сложно. Гораздо проще было бы съесть «волшебную укрепляющую таблетку», но, к сожалению, такой на сегодня нет.