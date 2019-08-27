Откровение NASA: марсианский камень испытал на себе воздействие инопланетного аппарата.

А катись-ка ты...

Rolling Stones Rock — такое название в NASA дали небольшому — размером с мячик для гольфа — камню, снимок которого передал на Землю марсианский зонд «Инсайт» (NASA's InSight lander). Похоже, что камень перекатился с одного места на другое — примерно на метр, оставив на поверхности Марса характерный след. Но какая сила его подтолкнула?

Камень и в самом деле перекатился, - уверяют специалисты. Но ничего сверхъестественного в этом не было. Его сдула реактивная струя из сопла тормозного двигателя зонда.

Мягко сев 26 ноября 2018 года и осмотревшись, земной аппарат — бесспорно инопланетный относительно Марса - начал фотографировать ближайшие окрестности. Камень, получивший ныне название в силу своего поведения и в честь легендарной рок-группы, попал в кадр одним из первых.

Странный камень сразу заинтересовал прибывшего на Марс землянина.

Не лежачие камни

Тайну маленького близлежащего марсианского камня в NASA раскрыли почти год спустя. А про другие загадочно наследившие и куда более крупные — там и не вспоминают. Хотя соответствующие снимки имеют — получают со своих же аппаратов. Один из них, к примеру, передала недавно с орбиты Марса автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

В объектив камеры высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), за работу которой отвечает Аризонский университет (University of Arizona), попал большой булыжник - более 20 метров в диаметре. А то и крупнее. Он явно катился, оставляя след - эдакую весьма глубокую борозду. По крайне мере, ее видно из космоса в районе с названием Nili Fossae с координатами 22°N, 75°E.

Еще один катящийся по Марсу камень.

Все тот же вопрос: какая сила двигала булыжник? Профессионалы из NASA тут почему-то молчат. Не могут разобраться и энтузиасты-любители. Исследователь Фил Плейт (Phil Plait) - ведущий блога Bad Astronomy на сайте журнала NewScientist указывает: склон, который пропахал булыжник, не столь крутой, чтобы по нему скатиться.

Фила удивляет еще кое что. Если увеличить фото борозды, то можно разглядеть, что она прерывистая. Будто бы булыжник то катился, от останавливался передохнуть. И при этом двигался равные промежутки времени. Загадка...

Камень странным образом оставил прерывисты следы одинаковой протяженности.

Продолжит ли объект перемещение? Прояснить это способно только NASA, сделав снимки интересующего района спустя некоторое время. Но агентство никак не сподобится. Или не хочет.

А вот еще снимок, который был сделан зондом MRO с высоты 275 километров. Энтузиасты рассмотрели на нем некий вертикальный объект, отбрасывающий тень. А за объектом - цепочку отпечатков.

Снова непоседливый булыжник? Не исключено, конечно. Но если не думать о банальном, то можно представить, что там внизу - живое существо, а отпечатки - это его следы. Цепочка следов, кстати, извилистая — катящимся камням не свойственная.

Специалисты Аризонского университета указывают, что разрешение снимка составляет 25 сантиметров на пиксель. Это означает, что можно различить объекты размером меньше метра. Точнее - в 83 сантиметра в поперечнике.

Рост существа в таком случае составил бы примерно 4 метра. Эдакий марсианский йети. Или все-таки камень?

То ли камень, то ли существо, праздно шатающееся по Марсу.

В ЭТО ВРЕМЯ НА ЛУНЕ

Следы как на Марсе

Аризонский университет работает и с камерой, которая установлена на зонде, находящимся сейчас на лунной орбите (NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter Camera -LROC). Один из снимков свидетельствует: булыжники катаются и по Луне.

Когда запечатленная глыба отправилась в путешествие? Кажется, что на днях - следы выглядят очень четко. Эксперты университета, однако, полагают: что-то его потревожило … миллионы лет назад. Они разглядели мелкие кратеры, которым в отдельных местах «забит» след. А это указывает на то, что событие произошло давно.

Точно сказать эксперты не могут, но полагают, что след был оставлен от 50 до 100 миллионов лет назад. Но не больше. Иначе бы он уже стерся под воздействием солнечного ветра.

Что привело лунный булыжник в движение? Разумное объяснение имеется.

Ведь если взглянуть на окрестности - на более масштабном снимке, то выяснится, что след оставлен на склоне. Склон находится в кратере Шиллера (Schiller crater). По нему глыба и могла скатиться вниз, остановившись на ровной и плоской поверхности. Выдвигая эту гипотезу, ученые признают: мол, не знаем, что конкретно сбило булыжник с насиженного места. Скорее всего лунотрясение, вызванное ударом в окрестностях крупного метеорита.

Булыжник, катящийся по Луне.

Лунный камень мог скатиться по склону кратера.

Диаметр булыжника в университете оценивают в 9 метров. Такой, если пнуть ногой, вряд ли скатится. Что делает распространенную среди уфологов версию о вмешательстве пришельцев мало вероятной. Да и зачем им камни пинать?