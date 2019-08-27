Серена Уильямс победила Марию Шарапову в первой игре Открытого чемпионата США по теннису

В понедельник, 26 августа, когда в Москве было уже за 2 часа ночи 27 числа, в Нью-Йорке на Центральном корте имени Артура Эша сыграли свой первый матч Открытого чемпионата США по теннису две топ-теннисистки современности - россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс. 22 раза они встречались между собой. 19 побед у американки, 2 - у россиянки, а последняя очная встреча на Открытом чемпионате Франции по теннису так и не состоялась. Серена Уильямс снялась с матча и победа официально досталась Шараповой - Маша прошла в следующий раунд соревнований.

Матч Шарапова - Уильямс открывал именно что вечернюю сессию на US Open. Поэтому вечер Нью-Йорка чуть затянулся для россиянки и американки. Предваряла поединок небольшая церемония открытия турнира, и прямо на корте, где должны были появиться вот-вот Шарапова и Серена Уильямс, был организован небольшой концерт для зрителей.

Эти две теннисистки вообще-то, обычно никогда не встречались между собой так рано. Но поскольку сейчас Маша на 87-м месте в мировом рейтинге, а Серена на 8-м, то по сути Шараповой могла достаться вообще любая топ-теннисистка мира. Досталась же - Серена. Которая в прошлом году дошла до финала турнира.

Однако же, ход поединка между Сереной Уильямс и Марией Шараповой с первого же сета показал - американку сегодня не получится одолеть ну просто никак. Раз за разом Серена брала свои подачи и делала "брейк", забирая подачи Маши. Первая партия осталась за Уильямс - 6:1 и чуть больше 20 минут потратила американка.

Вторую партия Серена провела столь же уверенно. И добилась успеха и там, спокойно пройдя в следующий раунд. 6-1, 6-1. Для победы Уильямс понадобилось 58 минут.

Мария Шарапова завершает свои выступления в Нью-Йорке, а Серена Уильямс идет дальше.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию поединка Серена Уильямс - Мария Шарапова.