2019-08-27T08:51:53+03:00
Звезды

Машков, Купченко и Грачевский придут в Кремль за наградами

Звания получит и вторая половина "Квартета И"
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Худруку театра Олега Табакова Владимиру Машкову дадут Орден почетаХудруку театра Олега Табакова Владимиру Машкову дадут Орден почетаФото: Борис КУДРЯВОВ
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На официальном сайте правовой информации опубликован очередной большой указ президента РФ о наградах не только врачам, учителям, работникам транспорта и сельского хозяйства, но и деятелям культуры.

Званий и наград актерам и режиссерам немного, но зато среди них есть вторая половина "Квартета И".

Самые большие поздравления художественному руководителю Московского академического камерного хора Владимиру Минину. Его наградят орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кстати, такую же награду получит великая спортсменка Ирина Роднина. Но не за развитие культуры, а за укрепление российской государственности и законотворческую деятельность.

Худруку театра Олега Табакова Владимиру Машкову дадут Орден почета.

Создателя Ералаша Бориса Грачевского наградят Орденом дружбы, как и народную артистку России Ирину Купченко.

Актеры театра «Квартет И» Камиль Ларин и Александр Демидов получат звание Заслуженного артист РФ. Первая часть «Квартета» Ростислав Хаит и Леонид Барац стали «заслуженными» в прошлом году, что тогда вызвало вопросы и недоумение: «Квартет» - единый коллектив, артисты играют на сцене и снимаются в кино вместе, почему их разделили в наградных листах. Сейчас это недоразумение устранили.

Звание заслуженного артиста присвоено актеру российского молодежного театра Олегу Зиме.

Композитора Лару Квинт наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Полный список – на интернет-портале правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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