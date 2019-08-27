2019-08-27T12:22:20+03:00
Экономика

В квалификационную яму угодили 34 млн человек: кто занимает не свою должность

Их квалификация либо ниже, либо выше, чем требуется
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Обладатели престижных дипломов о высшем образовании оказались охранниками и сантехникамиОбладатели престижных дипломов о высшем образовании оказались охранниками и сантехникамиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Почти 34 млн российских трудящихся находятся в «квалификационной яме», то естьзанимают должности, не соответствующие их квалификации — ее либо слишком мало, либо слишком много. Такое заявление сделал партнер компании The Boston Consulting Group (BCG) Антон Степаненко в ходе чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, который проводится сейчас в Казани. Исследование проводилось совместно с Росатомом.

Попавшими в яму считаются те, у кого квалификации «недостаточно или слишком много», пояснил Степаненко. Обладатели престижных дипломов о высшем образовании оказались охранниками и сантехниками, а пэтэушники восседают в начальственных кабинетах.

Это не только российская проблема, отметил эксперт - по всему миру в этой яме сидит ни много ни мало 1,3 млрд работников или 23% от общего числа.

"Это очень неэффективное распределение человеческого капитала", - отметил Степаненко. Каждый работодатель сталкивается с проблемой, когда сложно найти сотрудников с необходимыми навыками. Приходится тратить деньги, чтобы переучивать. А если берут человека, более умелого, чем требуется, значит, потраченные когда-то на его обучение деньги не сработали — ставка не сыграла.

- Я бы не стал преувеличивать проблему, - так прокомментировал ситуацию для КП проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Это нормальное состояние для рынка труда, когда люди находятся в постоянном развитии. Способность к переобучению — важный компонент для работника, это нормальный процесс. Проблема нашего профессионального образования как раз в том, что людей учат определенным конкретным навыкам, а надо больше уделять внимания развитию способности человека самому обучаться и переучиваться всю свою трудовую жизнь.

А по данным портала Работа.Ру, представленным КП, 93% работодателей сталкивались с кандидатами, чьи навыки превосходили требования, заявленные в вакансии. Половина компаний принимает таких специалистов на работу, но не предлагает им зарплату или должность выше, чем изначально предполагалось в вакансии. Однако 30% работодателей сказали, что готовы ухватиться за таких сверхквалифицированных специалистов и предложить им более высокую зарплату и должность или создать специально «под них» новые рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Малый бизнес рецессией не запугать
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который курирует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на прошлой неделе побывал с рабочей поездкой в Кургане
Новости 24
Евгения Медведева: В Канаде я очень скучаю по России. Сильно. Все мои близкие остались тут
Болтон прибыл в Киев с официальным визитом
В РСТ назвали условие, при котором полеты в Грузию возобновятся
В Россию запретили ввозить вещества, разрушающие озоновый слой
В министерстве юстиции обжалуют решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Белуха на камеру доказала превосходство над людьми
Власти Сирии начали восстанавливать инфраструктуру Ха-Шейхуна
Евгения Медведева: пробовала четверной прыжок на шоу в Японии, но его не показали в эфире
Собака диагностировала у хозяйки рак и спасла ей жизнь
Робот «Федор» не начнет работать на МКС 27 августа
В Турции частично обрушился мост вместе с пешеходами и машинами
Президент Турции прилетел на выставку авиасалона МАКС
Процедура обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ завершается
В посольстве РФ в Японии подтвердили гибель россиянки на вулкане Фудзи
После возгорания самолета в аэропорту Шереметьево минтранс предложил улучшить систему подготовки пилотов
Кремль: Путин не получал приглашение на саммит G7 в США
Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Парламент Венесуэлы счел неконституционным военное соглашение с Москвой
Минобороны сформирует разъездные приемные комиссии
В Минздраве назвали регионы, где чаще всего встречаются проблемы со зрением
Леонардо Ди Каприо выделил 5 миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами в Амазонии
Федеральная избирательная комиссия США приостановила свою работу
«Сотрудник банка» похитил с карты оператора Первого канала почти два миллиона рублей
ВМФ на Курилах и Камчатке оснастят разведывательными беспилотниками
К началу учебного года Роспотребнадзор нашел 27 тысяч нарушений в школах
Москвича обокрали во время фотосессии с Олегом Тактаровым
Бывшего арбитра Уэбба пустили в бар только когда охраннику показали страничку в Википедии