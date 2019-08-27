В квалификационную яму угодили 34 млн человек: кто занимает не свою должность

Почти 34 млн российских трудящихся находятся в «квалификационной яме», то естьзанимают должности, не соответствующие их квалификации — ее либо слишком мало, либо слишком много. Такое заявление сделал партнер компании The Boston Consulting Group (BCG) Антон Степаненко в ходе чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, который проводится сейчас в Казани. Исследование проводилось совместно с Росатомом.

Попавшими в яму считаются те, у кого квалификации «недостаточно или слишком много», пояснил Степаненко. Обладатели престижных дипломов о высшем образовании оказались охранниками и сантехниками, а пэтэушники восседают в начальственных кабинетах.

Это не только российская проблема, отметил эксперт - по всему миру в этой яме сидит ни много ни мало 1,3 млрд работников или 23% от общего числа.

"Это очень неэффективное распределение человеческого капитала", - отметил Степаненко. Каждый работодатель сталкивается с проблемой, когда сложно найти сотрудников с необходимыми навыками. Приходится тратить деньги, чтобы переучивать. А если берут человека, более умелого, чем требуется, значит, потраченные когда-то на его обучение деньги не сработали — ставка не сыграла.

- Я бы не стал преувеличивать проблему, - так прокомментировал ситуацию для КП проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Это нормальное состояние для рынка труда, когда люди находятся в постоянном развитии. Способность к переобучению — важный компонент для работника, это нормальный процесс. Проблема нашего профессионального образования как раз в том, что людей учат определенным конкретным навыкам, а надо больше уделять внимания развитию способности человека самому обучаться и переучиваться всю свою трудовую жизнь.

А по данным портала Работа.Ру, представленным КП, 93% работодателей сталкивались с кандидатами, чьи навыки превосходили требования, заявленные в вакансии. Половина компаний принимает таких специалистов на работу, но не предлагает им зарплату или должность выше, чем изначально предполагалось в вакансии. Однако 30% работодателей сказали, что готовы ухватиться за таких сверхквалифицированных специалистов и предложить им более высокую зарплату и должность или создать специально «под них» новые рабочие места.