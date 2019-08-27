Экперт об оспаривании штрафов онлайн: "Не хотите платить «левый» штраф — ставьте видеорегистратор"

С 2020 года у россиян может появиться возможность оспаривать штрафы за нарушение ПДД в Интернете. Для этого уже сейчас тестируется специальный сервис на сайте gosusslugi.ru. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапаприн считает, что внедрить такую систему реально.

- Сопротивление сломлено. Дальше из сложностей - технические моменты и правоприменение. Важно, как будет работать механизм отмены незаконно выписанных постановлений.

- Но нужен обязательно видеорегистратор в машине?

- Не обязательно - любое средство фото и видеофиксации подойдет, хоть смартфон, хоть фотоаппарат. Но для оспаривания штрафа, например, за превышение скорости — да, нужен видеорегистратор. Это давно ожидаемая история. ГИБДД отчаянно сопротивлялась ее появлению. И внедрению. Потому что так у них отпадает еще одна функция. А меньше функций — меньше линейных сотрудников. Меньше сотрудников — меньше генералов. И меньше финансирование. Но позиции прогрессу они постепенно сдают.

- Когда автолюбитель даст согласие на получение электронных заказных писем, он день в день сможет получать извещение о штрафе - с фото своей машины, временем, местом и характером нарушения. И быстро подать жалобу — но какие засады могут возникнуть?

- Надо понимать — если вы даже сразу отправите по электронной почте свои фото- или видеоматериалы, которые, как вы считаете, докажут вашу невиновность в превышении скорости или парковки в неположенном месте — оценивать это все-равно будут не машины, а живые сотрудники ГИБДД. Или других уполномоченных структур. А люди могут субъективно трактовать ситуации, которые им кажутся двойственными. Важно: видеорегистраторы в машине не являются поверенным оборудованием — в отличие от камер. И их данные, например, по скорости, основанием для отмен штрафа могут и не посчитать! Надо будет смотреть правоприменительную практику. Сейчас большого доверия к системе фото и видеофиксации камерами нет - да и выписывает же штраф не она, а инспектор, на основании данных камеры. Смотрят ли он материалы — часто нет , объем ведь колоссальный, а сотрудников не много. И, например, штрафы машин-клонов висят годами в базах — и ничего не происходит…

- В прошлом году ни один из 100 миллионов штрафов по фото- и видеофиксации не отменили, а из 22 миллионов дел по административным нарушениям — менее процента прекратили!

- Потому что процедура выписывания штрафов у нас из 21 века, а процедура оспаривания из 16-го. Ползти на коленях к думному дьяку и представлять 33 бумажки. Тратить на это часы и дни. Новая система может это все смести.

- Ваш совет автолюбителям, которые захотят воспользоваться такой госуслугой через несколько месяцев?

- Надо максимально собирать доказательные материалы — лучше видеорегистратора пока ничего не придумали.