2019-08-27T12:39:38+03:00
Звезды

«Анализы отличные, можно хоть в космос»: певца Юлиана выписывают из больницы

Звезда 90-х каждые полгода проходит обследование
Анастасия ВАРДАНЯН
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Уже в ближайшие дни Юлиан отправится с гастролями на дальний ВостокУже в ближайшие дни Юлиан отправится с гастролями на дальний ВостокФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Заметив новость о госпитализации известного певца Юлиана, пик популярности которого пришелся на 90-е, поклонники вздрогнули. «Музыканту слало плохо», «его госпитализировали, но состояние лучше не становится»: нагнетали ситуацию некоторые СМИ. Как удалось выяснить «Комсомолке», 46-летний народный артист России сейчас действительно находится в одной из больниц Москвы. Но поводов для переживаний нет — это плановое обследование. Провериться он решил вместе со своей женой, певицей Анастасией Минцковской.

- Они каждые полгода проходят плановое обследовании. Это нормальное проявление заботы о своем здоровье. Юлиан уже сдал все анализы. И тут только хорошие новости: он здоров, можно хоть в космос отправлять. Его выпишут уже сегодня, 27 августа, - рассказала «КП» Михаил Трошин, концертный директор Юлиана и Анастасии.

Супруга певца проведет в больнице еще несколько дней. По словам концертного директора, пара следит за своим здоровьем.

Юлиан. На радио "Комсомольская правда" Фото: Иван ПРОХОРОВ

Юлиан. На радио "Комсомольская правда"Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Плотный гастрольный график с постоянными переездами и перелетами — это нагрузка на организм. Они недосыпают, недоедают. В таком ритме жить непросто. Спасет спорт и диета, - рассказал Михаил Трошин.

Уже в ближайшие дни Юлиан отправится с гастролями на дальний Восток, а в октябре стартует его большой тур по России.

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Напомним, Юлиан и Анастасия поженились в конце марта. До этого пара встречалась более четверти века, но предпочитала хранить любовную связь в секрете.

Под ноги цветы - Юлиан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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