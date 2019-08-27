2019-08-27T12:22:38+03:00
В мире

Евродепутата от Латвии, сжегшую «колорадское» платье, Зеленский наградил орденом

А Порошенко до такого в свое время додуматься не смог
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Измельчали герои Украины. Калниете явно не княгиня ОльгаИзмельчали герои Украины. Калниете явно не княгиня ОльгаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом княгини Ольги 1-й степени евродепутата из Латвии Сандру Калниете. Украинским орденом, просьба не путать с орденом РПЦ Святой равноапостольной княгини Ольги, которым Русская православная церковь награждает женщин за заслуги и труды во имя ближних. В РПЦ этот орден появился в 1988 году, а на Украине его учредил президент Леонид Кучма в 1997-м. Сплагиатил, фактически, исходя из высоких побуждений.

Ну да ладно. Украинская награда тоже присуждается женщинам за выдающиеся заслуги в самых разных областях человеческой жизни, в том числе, в научной, производственной, общественной сферах деятельности и воспитании детей в семье. А чем так отличилась латвийская госпожа евродепутат? В чем ее заслуги в служении ближним и обществу?

Непонятно. Известной она стала 10-го мая нынешнего года. Нет, не каким-то суперзаконом, принятым по ее инициативе, не защитой малых и убогих и даже не тем, что заставляла детей собирать окурки, брошенные ими мимо урны. Патологическая русофобка, она -9-го мая (когда в Москве вовсю шло празднование Победы, вызывающей зубовный скрежет на всех широтах от Таллина до Вильнюса через Ригу) вместе с евродепутатом Карлисом Шадурскисом сожгла платье «цветов георгиевской (она же гвардейская) ленты». И платье было хорошее, как рассказала Калниете, дорогое, но вот «колорадская» расцветка (в терминах евродепутатов) выбила ее из душевного равновесия. А чтобы платье горело лучше, она его вымочила в спирте, доставшемся от свекра, служившего в госпитале латышского легиона СС.

Вот это подвиг! А почему Карлис без награды остался? Ах, да, орден женский. Так, может, ему пол сменить? Сейчас это модно в Европах. Ну, за такой подвиг можно ведь и Героя Украины присвоить. Наверное. Все, может быть, еще впереди.

Или это у Зеленского после того, как он поведал миру о штурме казаками Дюнкерка, исторические ассоциации взыграли. Мол, Ольга древлян сожгла, а эта – «колорадское» платье.

Масштаб, конечно, не тот. Измельчали герои Украины. Калниете явно не княгиня Ольга. Ну, так ведь и Зеленский не князь Владимир Великий. И уж совершенно точно – не Ярослав Мудрый. Хотя креатив из него так и брызжет. Порошенко в свое президентство до идеи награждать за нечто подобное так не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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