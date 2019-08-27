2019-08-27T12:30:11+03:00
Общество

Второй детский технопарк открылся на Вологодчине

«Кванториум» располагается в Вологде. Первый детский парк уже два года работает в Череповце
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«Кванториум» был открыт при поддержке правительства региона. Это образовательное пространство общей площадью почти в 3 тысячи квадратных метров разделено на шесть направлений обучения: робототехника, промышленный дизайн, проектная работа в области энергетики, сборка летающих аппаратов; работа с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью, а также освоение современных методов изучения биологических объектов.

За каждым сегментом закреплены партнеры, которые не только финансово поддерживают проект, но и в перспективе могут стать работодателями для воспитанников «Кванториума».

Планируется, что в «Кванториуме» только за первый год смогут пройти обучение 1,5 тысячи детей. Еще не менее 3,5 тысяч примет участие в публичных мероприятиях, проводимых на базе технопарка. Кроме того, в Вологде открыт набор на единственный в регионе аэроквантум.

На сегодня Вологодская область - единственный регион на Северо-Западе, где сформирована система из двух высокотехнологических образовательных площадок. Однако на этом власти останавливаться не собираются: новый технопарк появится в Великом Устюге, если проект получит поддержку Министерства просвещения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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