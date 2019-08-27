Жена Трампа страстно поцеловала другого мужчину. И другие "эротические моменты" саммита G7

26 августа на юге Франции завершилась очередная встреча стран-участниц «Большой семёрки» (позиционируется как объединение самых развитых государств мира, но двух мощнейших экономик — Китая и Индии — там нет, а Россия из G7 удалена после воссоединения с Крымом в 2014 году).

По ключевым вопросам — от Ближнего Востока до отношений с той же Россией — высокие гости так и не договорились. И даже итоговая декларация — с большим трудом принятый документ объёмом меньше чем в пол-листа убористым шрифтом — содержит предельно размытые формулировки. В Гонконге — избегать насилия, по Украине — провести ещё одни переговоры, мировую торговлю — развивать (как будто по всем этим пунктам можно было предположить обратное).

Поэтому единственное, что остаётся — пересматривать фотографии с выразительными движениями участников саммита. Например, поцелуями, которые на фоне разлада «семёрки» становятся вполне себе политическими жестами.

1. Мелания Трамп и Джастин Трюдо

Поцелуй Мелании Трамп и Джастина Трюдо за спиной у Трампа.Фото: REUTERS

Жена 45-го президента США и премьер-министр Канады — почти одногодки: ему — 47, ей — 49. Кстати, супруга Джастина Трюдо — тоже бывшая фотомодель, как и Мелания Трамп. Так что самое время сказать «бинго». Тем более, Страна кленового листа — один из главных союзников Вашингтона на Американском континенте.

2. Дональд Трамп и Ангела Меркель

Поцелуй Дональда Трампа и Ангелы Меркель.Фото: REUTERS

Конгресс США пытается усилить санкции против российско-немецкого газопровода «Северный поток-2», а посол Штатов в Берлине открыло рассылает германским бизнесменам письма-предупреждения: не смейте участвовать в этом проекте (что «вторжением во внутреннюю политику» почему-то никто не считает). Но при этом Германия — важнейший партнёр Америки по НАТО. Вот и приходится изображать хорошую игру, несмотря на плохие мины.

3. Мелания Трамп и Брижит Макрон

Первые леди США и Франции.Фото: EAST NEWS

Первая леди США настолько же младше собственного мужа, насколько первая леди Франции — старше оного: на 23 года. И хотя француженка истово пыталась казаться «иконой стиля», выходило не очень: публика справедливо критиковала её за неуместные сочетания цветов и пристрастие к коротким юбкам. Но последние месяцы стиль Брижит заметно «выправился», что признают даже злопыхатели. Благотворное влияние Мелании?

4. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Эммануэль Макрон тепло приветствует немецкого канцлера Ангелу Меркель.Фото: REUTERS

В Италии — правительственный кризис, Британия увязла с «Брекситом» (выходом из ЕС), в Испании — постоянный раздрай из-за постоянных попыток отделения Каталонии… Как ни крути, из главных игроков Евросоюза к серьёзной внешней игре способны лишь два: Париж и Берлин. Их обоих теснят «справа»: рейтинги «Национального объединения», партии Марин Ле Пен, и «Альтернативы для Германии» растут (и обе выступают против антироссийских санкций и бесконтрольной миграции).

Тут уж Макрону и Меркель поневоле приходится договариваться. Тем более, простите за неоднозначные ассоциации, «бабушка всея Германии» вполне в его вкусе: жене Макрона — 66 лет, а Меркель — 65.

5. Дональд Трамп и Брижит Макрон

Супруга Эммануэля Макрона поцеловала в щеку Трампа.Фото: REUTERS

На этом фото магнат не целуют французскую мадам сам — а великодушно подставляет щёчку. Во Франции он в должности президента бывал чаще, чем в любой другой стране: уже пять госвизитов, считая нынешний. И хотя с Парижем они спорят из-за таможенных пошлин, грозя друг другу экономическими карами (пока что лишь в Твиттере) — как и в конце Первой и Второй мировых войн, американские бойцы-молодцы продолжают оставаться лучшими друзьями француженок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728071" frameborder="0"></iframe> Церемония фотографирования лидеров G7 на саммите в Биаррице.

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