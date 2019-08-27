Юбилей Варум на «Новой волне»: постройневший Киркоров, блестящая Рудковская и новая «татушка» Елки

Как и создатель «Волны» Игорь Крутой, Анжелика Варум решила ещё раз отметить свой юбилей на сцене международного конкурса (в мае певице исполнилось 50 лет — Ред.).

Главные хиты артистки спели её друзья и муж Леонид Агутин. В частности, Агутину досталась песня «Зимняя вишня», которую после трагедии в одноименном ТЦ артистка убрала из своей программы.

Главные хиты артистки спели её друзья и муж Леонид АгутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Елка спела «Музыки осталось мало», продемонстрировав виновнице вечера свою новую «татушку». Артистка «выбила» в районе сердце надпись «Любовь». Как объяснила Елка, тату посвящена близким подругам, которые тоже сделали похожие «наколки».

Певица Елка спела «Музыки осталось мало»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В свою очередь, Анжелика Варум демонстрировала на репетиции отличную фигуру, надев футболку без белья. Понятно, что не только Леонид Агутин, все мужское окружение артистки глаз не могло отвести от форм Анжелики.

«А-Студио» тоже эпатировали, удивив костюмом своей солистки. На Кети Топурии вместо вечернего платья был слитный купальник цвета бордо. Но фигура певицы позволяет ей такие эксперименты со стилем.

На Кети Топурии вместо вечернего платья был слитный купальникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как призналась за кулисами конкурса Кети, в её жизни появился абсолютно новый мужчина. Видимо, певица все-таки решила окончательно расстаться с репером Гуфом, изменившим ей с малолетней фанаткой.

— Да, рядом новые мужские руки. Я счастлива, — делилась с журналистами певица.

Компанию Филиппу Киркорову, который заседал в жюри, составили его наследники Алла-Виктория и МартинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Филипп не выведет детей на сцену»

Компанию Филиппу Киркорову, который заседал в жюри, составили его наследники Алла-Виктория и Мартин.

Король сцены признался, что не хочет для своих детей сценической карьеры.

— Не хочу. Зачем обрекать их на этот ужас бессонных ночей, интриг, сплетен, — объяснил журналистам Филипп. — Шоу-бизнес — клоака. Пока они молодые (показывает на конкурсантов), они нормальные. Чуть-чуть становятся звёздами — и все, понеслась. Я хочу, чтобы у меня были нормальные дети.

Поклонники заметили, как артист здорово постройнел. Видимо, готовился к конкурсу, отказался от любимой колы.

Подруга Киркорова продюсер Яна Рудковская сразила блестящим мини, которое дополнила сумочкой Dior и часиками, щедро усыпанными бриллиантами.

Леонид Агутин устроил небольшой концертФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После концерта артисты отправились на вечеринку «Зимняя вишня». Там для любимой жены и гостей устроил небольшой концерт Леонид Агутин. У сцены под хиты музыканта отплясывали жена Гарика Мартиросяна Жанна и певица Глюкоза. А в финале вынесли праздничный торт, украшенный огромными вишнями. Но Варум лишь задула на нем свечи, к сладкому не притронулась. Правильно питается, поэтому и выглядит так же эффектно, как и двадцать лет назад.

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