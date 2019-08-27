2019-08-27T13:35:30+03:00
В мире

В Италии арестовали украинскую сиделку за жестокое обращение с подопечной

Сын итальянской пенсионерки тоже под следствием за нелегальный найм
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Полиция арестовала сиделкуПолиция арестовала сиделкуФото: REUTERS
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Очередной громкий арест баданте — так в Италии называют сиделок, ухаживающих на пожилыми людьми — произошел во Флоренции в районе Viale Europa. Сиделка родом с Украины, ей 49 лет, в Италию приехала на заработки, но жила на территории страны нелегально. Полтора года она работала именно у этой итальянской бабули. Флорентийке не позавидуешь. В свои 87 лет, будучи прикованная в инвалидному креслу, она оказалась полностью во власти своей жестокой баданте, которая ко всему прочему имела проблемы с алкоголем.

Неизвестно, жаловалась ли бабуля своему сыну, который нанял ей такую сиделку. Однако сын никаких действий не предпринимал. А не выдержал происходящего сосед. Он постоянно слышал, как украинская сиделка била и оскорбляла свою подопечную. Но не вмешивался, так как у итальянцев в менталитете есть такое неписанное правило - никогда не влезать в чужие разборки и в чужую жизнь. Но в эту пятницу он опять услышал совсем уж жуткие крики о помощи и плач старой женщины. Тогда он открыл дверь квартиры дубликатом ключей, которые ему на всякий случай оставил сын пенсионерки, и своими глазами увидел, как украинка мутузит бабушку. Тогда он вышел и позвонил в полицию. Не сыну, что интересно!

Полиция арестовала сиделку, а на сына старой женщины тоже завели дело, так как он нанял на работу нелегалку без контракта, не платил налоги и отчисления, желая сэкономить. Теперь на него точно, как минимум, повесят огромный штраф.

Это уже далеко не первый случай ареста сиделок с Украины. Были случаи, когда родственники обнаруживали, что баданте потихоньку выводит деньги с банковских счетов подопечного пожилого человека, пользуясь его недееспособностью. Или же родственники ставили скрытые камеры и обнаруживали, как чудовищно сиделка обращается с их пожилым мамой или папой.

В Италии даже есть движение за права пожилых на хорошее обращение со стороны сиделок. Социологи провели исследования и выяснили, насколько это распространено. По всей Италии в целом 42,1% пожилого населения подвергались проявлениям жестокого обращения со стороны сиделок. Рекорд страшного показателя у региона Лацио - там 51,6% его стариков узнали насилие и страх, в Венето - 47,8%, в Умбрии 47,5%, а в Ломбардии — 46,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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