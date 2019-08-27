2019-08-27T15:15:09+03:00
Звезды

"Как больно": внук Юдашкина покалечился в Китае

Дочь знаменитого модельера не так давно переехала в другую страну
Ольга ЛИБГАРДТ
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Марина Юдашкина решила помочь дочке обустроить семейное гнездышкоМарина Юдашкина решила помочь дочке обустроить семейное гнездышкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дочь Валентина Юдашкина не так давно объявила о переезде в другую страну. Галина не стала скрывать, что намерена задержаться на чужбине. Наследница знаменитого модельера вместе с мужем Петром Максаковым и сыновьями Анатолием и Аркадием обосновалась в Китае. А через несколько дней к ним присоединилась и 61-летняя супруга кутюрье Марина.

Галина Юдашкина призналась, что вместе с детьми будет обживаться в Поднебесной. "Ну вот мы и улетаем в Гонконг на долгое время. Теперь будем обустраиваться там", - сообщила 28-летняя девушка своим подписчикам.

Семья поселилась в апартаментах в высотном здании на побережье залива. По всей видимости, в Китае Юдашкины приехали по работе. Марина Юдашкина решила помочь дочке обустроить семейное гнездышко, поэтому и отправилась вслед за наследницей. Однако в Китае ее ждал неприятный сюрприз.

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Доброе утро!
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Ее старший внук - трехлетний Анатолий, находясь в Гонконге, сломал руку. Марина Юдашкина опубликовала фото с внуками в бассейне, на которых видно, что рука Анатолия в гипсе.

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Мы передаем вам всем огромный привет из Гонконга и постараемся показать этот город с разных сторон
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"У Аркаши новый купальный костюм", - рассказала о несчастье с мальчиком Марина. Как именно ребенок покалечился, бабушка не пояснила.

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Лето! Ах лето!..
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Многие поклонники пожалели мальчика и засыпали Марину вопросами: "А что с ручкой у Анатолия? Дай Бог ему скорейшего выздоровления", "Крепись, малыш, поправляйся", "Жаль мальчика!", "Пусть быстрее заживет ручка", "Анатолька руку сломал?", "Бедный мальчик!", "Как больно", "Давай, поправляйся", "Ничего себе, Анатолий с травмированной рукой собрался плавать!", "Дай, Боженька, ему скорейшего выздоровления".

ИСТОЧНИК KP.RU

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