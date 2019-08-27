Александр Новак провел заседание Оргкомитета по подготовке к Российской энергетической неделе

В Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке Международного форума «Российская энергетическая неделя». Совещание прошло под председательством министра энергетики РФ Александра Новака, в заседании приняли участие советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков, другие члены Оргкомитета. Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится 2–5 октября в Москве, организаторами выступают Министерство энергетики РФ и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

«Российская энергетическая неделя является одним из самых значимых мировых событий в сфере энергетики. Решения, которые принимаются на полях Форума, имеют стратегическое значение для развития мирового энергетического рынка. РЭН также площадка международного диалога, где принимают участие ведущие эксперты и игроки отрасли», – сказал советник президента РФ Антон Кобяков.

Очередное заседание Оргкомитета было посвящено общим организационным вопросам подготовки Форума, готовности площадки и инфраструктуры города к приему гостей и участников мероприятия, ходу пригласительной кампании и содержанию деловой программы.

«Российская энергетическая неделя способствует формированию положительного имиджа российского ТЭК на мировой арене, в кругу партнеров нашей страны. Нам необходимо использовать эту площадку для подведения итогов и планирования стратегии развития на 2020–2025 годы. На сегодняшний день Оргкомитетом сформирована и опубликована деловая программа Форума, проделана значительная работа по подготовке нового дизайна площадки РЭН, проводится работа по информационному сопровождению», – отметил Александр Новак.

В настоящее время продолжается аккредитация представителей компаний, партнеров РЭН-2019. В рамках Форума состоится 30 деловых мероприятий, в том числе расширенное заседание рабочей группы по направлению «энергетика» Госсовета РФ, презентация OPEC World Oil Outlook 2019 и всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 годов».

Деловые сессии РЭН-2019 будут посвящены цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти, перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития, экологической трансформации энергетического рынка и другим актуальным темам в области энергетики.

На площадке Форума будут подведены итоги Пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».

В заключительный день мероприятия пройдет Молодежный день #ВместеЯрче – встреча молодых представителей ТЭК с лидерами бизнеса. Молодые специалисты, учащиеся российских и зарубежных энергетических вузов смогут лично задать вопросы профессионалам отрасли, руководителям предприятий и представителям Министерства энергетики, а также презентовать инициативы и результаты своей работы. Участие в Молодежном дне примут более 3000 студентов, в том числе из стран ШОС и БРИКС.