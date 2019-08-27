2019-08-27T14:24:46+03:00
Экономика

II Российско-Корейский форум межрегионального сотрудничества пройдет на ВЭФ

На нем обсудят вопросы экономического взаимодействия регионов Дальнего Востока России с территориальными образованиями Южной Кореи
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Тема Форума – «Путь новых возможностей».Тема Форума – «Путь новых возможностей».
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6 сентября в рамках V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс состоится II Российско-Корейский форум межрегионального сотрудничества.

Тема Форума – «Путь новых возможностей».

На мероприятии обсудят вопросы экономического взаимодействия 11 регионов Дальнего Востока России с территориальными образованиями Республики Кореи. В рамках Форума будут представлены приоритеты развития Дальнего Востока, а также инвестиционные проекты двустороннего сотрудничества.

5 сентября под эгидой Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества пройдет бизнес-диалог «Россия – Республика Корея» с участием представителей органов государственной власти и предпринимателей двух стран.

Соглашение о ежегодном проведении мероприятия подписали президент России Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин 22 июня 2018 года во время визита корейского лидера в Россию. Первый форум состоялся в ноябре 2018 года в городе Пхохане. В нем приняли участие представители 9 регионов Дальневосточного федерального округа, 17 региональных правительств Республики Кореи и более 200 бизнесменов.

В завершение II Российско-Корейского форума во Владивостоке состоится официальная церемония передачи эстафеты южнокорейскому городу Ульсану, который примет Форум в 2020 году.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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