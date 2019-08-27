2019-08-27T14:51:09+03:00
Экономика

Обжаловать штраф ГИБДД и написать заявление в полицию можно будет не выходя из дома

Чиновники представили пять новых суперсевисов
Влад СМЕРТИН
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Из новых прототипов больше всего людей заинтересовала возможность оспорить штраф ГИБДД онлайнИз новых прототипов больше всего людей заинтересовала возможность оспорить штраф ГИБДД онлайнФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Теперь на портале Госуслуг можно посмотреть, как уже через пару лет мы будем подавать заявление в полицию или обжаловать штрафы ГИБДД. Также доступны образцы «Правосудия онлайн», «Пенсии онлайн» и «Утрата близкого человека онлайн» - это новые суперсервисы, прототипы которых обнародованы вчера.

- За каждым из них скрывается сразу несколько госуслуг, работа нескольких ведомств. Мы решили принципиально изменить подход к обслуживанию населения, а именно сделать так, как удобно гражданам, а не чиновникам, - подчеркнул вице-премьер правительства РФ Максим Акимов. - Соответственно, человеку не нужно будет бегать за справкой, все документы сами придут ему в телефон, а в суперсервисах госуслуги сгруппированы по жизненным ситуациям.

Ранее правительство уже представило суперсервисы, связанные с переездом в другой регион, рождением ребенка и поступлением в вуз.

Из новых прототипов больше всего людей заинтересовала, судя по всему, возможность оспорить штраф ГИБДД онлайн. Обещают, что когда сервис заработает в полную силу, споры с ведомством будут занимать минут 10, а вести их можно будет, удобно устроившись на диване, ведь ходить никуда не понадобится.

Постановление о штрафах будет приходить прямо в телефон в день его вынесения, так что есть все шансы оплатить его со скидкой. А если водитель с решением ГИБДД не согласен, тут же можно будет заполнить форму спора, указав, например, что знака не видно за ветками деревьев и для пущей убедительности приложив фото того самого знака.

Суперсервис «Утрата близкого человека» избавит от необходимости в трудную минуту собирать справки и отправляться в ЗАГС для регистрации смерти. Свидетельство придет в электронном виде. Здесь же можно оформить социальное пособие на погребение и уладить формальности с наследством.

Проще станет и сообщить о преступлении. Соответствующий суперсервис сам определит, куда отправить заявление: в МВД, СК, прокуратуру или другое ведомство, в зависимости от того, свидетелем чего вы стали. А еще напомнит об уголовное ответственности за заведомо ложный донос, чтобы органы не накрыла волна необоснованных жалоб.

В полную силу суперсервисы заработают к 2022 году. А сейчас чиновники предлагают всем желающим высказаться, как можно сделать лучше представленный прототип. Оставить отзыв можно на портале Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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