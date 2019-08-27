2019-08-27T15:16:46+03:00
В мире

Пользователи Сети высмеяли платье Мелании Трамп

Остроумцы заподозрили ее в поддержке "желтых жилетов"
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Канареечно-желтое платье с крупными бело-розовыми цветами в Интернете уже успели сравнить с занавеской, скатертью и дольками редисаКанареечно-желтое платье с крупными бело-розовыми цветами в Интернете уже успели сравнить с занавеской, скатертью и дольками редисаФото: REUTERS
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Американская первая леди успела отличиться на встрече «Большой семерки» во французском Биаррице, на этот раз, по мнению многих, провальным нарядом от Calvin Klein. Канареечно-желтое платье с крупными бело-розовыми цветами в Интернете уже успели сравнить с занавеской, скатертью и дольками редиса. Особо активные диванные стилисты удивлялись, не украла ли Мелания наряд у клоуна из «Макдональдс» Рональда.

Другие уже бросились разгадывать политические сигналы, скрытые в этом странном образе:

«Мелания пытается что-то сказать движению желтых жилетов?» @Inthematrixx

«Желтое платье с кроваво-красными пятнами!!! Спасибо, что напомнила Макрону о жестокости при подавлении протестов». @Karmaincorrect

Особо активные диванные стилисты удивлялись, не украла ли Мелания наряд у клоуна из «Макдональдс» Рональда

Особо активные диванные стилисты удивлялись, не украла ли Мелания наряд у клоуна из «Макдональдс» Рональда

С желтым цветом жене Трампа стабильно не везет: до этого она появлялась на публике в вечернем платье от J. Mendel. Сначала его опять-таки окрестили шторой, а потом увидели явное сходство с диснеевским мультфильмом про «Красавицу и чудовище» (чудовищем, разумеется, сразу стал Дональд). Кроме того, в Сети до сих пор сравнивают ярко-желтый комбинезон от Ralph Lauren с Большой Птицей - персонажем детской передачи «Улица Сезам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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