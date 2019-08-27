2019-08-27T18:48:33+03:00
Однозначно понимай знаки

Это не обсуждается: Таблица умножения

Таблица умножения однозначно признана во всем мире как главнейший закон математики. Рассказываем, как и зачем она появилась
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В нашем мире противоречий и сомнений есть вещи, которые не обсуждаются - аксиомы и законы. Например, таблица умножения однозначно признана во всем мире как главнейший закон математики. Она является основой всех расчётов в мире - и в школьных тетрадях, и в компьютерных программах. Рассказываем, как и зачем она появилась.

С древнейших времен люди придумывали способы упростить счет. Когда и кто составил таблицу умножения, так и не известно. Считалось, что самое древнее ее изображение - в виде квадрата 10x10 - приведено в книге «Введение в арифметику» Никомаха Геразского ( I - II век н.э.). Никомах был убеждён, что именно Пифагор первый составил таблицу. Хотя теперь уже известно, Пифагор был не первый: археологи находили таблицы умножения и в Китае, и в Японии, и на раскопках древнего Вавилона. Самой старинной таблице 4000 лет.

Детям умножение по таблице впервые стали преподавать англичане в конце Средних веков. В британском варианте числа умножаются не до 10, как у нас, а до 12. Не так давно школьные тетрадки с «английской» таблицей стали выпускать и в России.

У нас же таблицу впервые напечатали в учебнике 1682 года, который назывался «Считание удобное, которым всякий человек, купующий или продающий, зело удобно изыскать может число всякие вещи…». То есть, все, кто покупает и продаёт, получили удобнейший инструмент для быстрого счета. Интересно, что этот учебник почти не заметили. Народ не оценил. По-настоящему таблица умножения шагнула в массы, когда ее включил в свой учебник «Арифметика» знаменитый русский математик Л.Ф. Магницкий в 1703 году. По этой книге уже стали учиться стали все подряд, а М.В. Ломоносов назвал книгу «вратами учености».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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