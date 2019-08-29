Как помочь ребенку вспомнить правила дорожной безопасности

Повторение пройденного

Первые дни нового учебного года всегда посвящены повторению пройденного. То же самое стоит сделать и в отношении правил безопасного поведения на дороге. Теорию, которую ребенку не раз объясняли в детском саду, в школе и дома, он, может, и не забыл, но с ее применением на практике после нескольких недель в другой обстановке могут возникнуть проблемы. Даже взрослому бывает непросто перестроиться с отпускного ритма на обычный, ребенку тем более.

Чтобы вернуть его в привычную среду, в течение нескольких дней перед школой пройдите вместе теми маршрутами, какими он будет пользоваться с началом занятий - не важно, сам ребенок будет ходить по ним или с кем-то из взрослых. Выходы лучше планировать, по времени подстраиваясь под обычное школьное расписание,- это нужно, чтобы ребенок был готов к определенной интенсивности движения на дороге.

Если часть пути нужно ехать общественным транспортом, сделайте несколько тестовых поездок, чтобы напомнить, как правильно садиться в автобус или трамвай и выходить из них, что делать дальше, и пр. То же самое касается велосипедов и самокатов - берите с собой, если обычно ребенок ими пользуется.

Но пробные выходы нужно организовать так, чтобы ребенок не просто шел за взрослым, во всем полагаясь на него, а делал это осознанно, то есть сам выбирал маршрут, следил за сигналом светофора, оценивал безопасность выхода на пешеходный переход, переходил дорогу. Обсуждайте все, что происходит в конкретный момент, делитесь своими наблюдениями, комментируйте все действия. Не забывайте только, что на пешеходном переходе разговаривать не стоит - все-таки нет лучше способа показать, как правильно, чем личный пример.

Агентство городских новостей "Москва"

Играем «в улицу» дома

Одна из особенностей детского возраста - спонтанность. При этом потребность в движении очень высока. Ребенок может увидеть на другой стороне дороги школьных приятелей и рвануть к ним, не обращая внимания на светофор. Или начать переходить улицу и только на середине дороги вспомнить, что нужно посмотреть налево и направо. Или внезапно выехать на зебру на самокате, хотя ночью ребенка разбуди - он расскажет, что так делать нельзя. Неожиданный выход или выезд на проезжую часть (в том числе из-за стоящего транспорта) - одна из самых частых причина ДТП с участием детей-пешеходов, а также детей на велосипедах и самокатах. Такое случается даже с теми, кто вроде бы знает правила дорожного движения назубок, - дело в психологической незрелости.

У детей младшего школьного возраста еще бывают проблемы с практическим применением знаний: для них знать - не значит уметь. Кроме этого, они хоть и быстро вырабатывают условные рефлексы, но также легко их теряют.

- Если у ребенка уже есть некоторые навыки поведения на дороге, перед школой можно напомнить их в том числе дома в игровой форме, - советует семейный психолог Ольга Драгая. - Например, можно фломастерами или красками нарисовать на большом листе бумаги маршрут, которым ребенку

предстоит ходить с началом занятий в школе, расставить флажки и разыграть ситуацию, как он выходит из дома, как переходит дорогу, как подходит к остановке общественного транспорта и так далее. Я бы посоветовала ввести систему призов за каждую успешную игру - так информация усваивается лучше, правила запоминаются эффективнее.

Именно в таком игровом формате сотрудники российской Госавтоинспекции проводят профилактические занятия в детских садах и среди младших школьников. Впрочем, игровые способы напоминания хорошо работают не только для маленьких детей, но и вплоть до 12 - 13 лет. Просто у тех, кто постарше, правила игры должны быть более взрослыми.

Стать заметным

Собирая ребенка в школу, не забудьте проверить верхнюю одежду и рюкзак на предмет световозвращающих элементов - есть ли они, в порядке ли, не нужно ли заменить или добавить новые. Впереди осень и зима, когда ходить в школу и возвращаться из кружков придется в темноте. Световозвращатели - способ сделать ребенка заметным для водителя. Простой, эффективный и не требующий особых затрат.

Например, в темное время суток, включив ближний свет, водитель автомобиля может заметить человека с расстояния не больше 50 метров. Использование световозвращателей позволяет увидеть пешехода за 150 - 200 метров, а при использовании дальнего света зона видимости увеличивается до 400 метров. Это касается не только темного времени суток, но и типичной осенней погоды с ее туманами и дождями.

Сейчас многие производители выпускают детские рюкзаки, куртки, штаны, комбинезоны

с уже встроенными световозвращающими элементами. Но лучше к уже имеющимся добавить дополнительные съемные. Они бывают в виде брелоков, наклеек, значков, лент, браслетов и пр. Идеально - четыре-пять элементов белого, серого или лимонного цветов, размещенных на одежде и сумке впереди, сзади и по бокам: например, на груди, в верхней части рукавов (с двух сторон!), на рюкзаке, у младшеклассников, чей рост ниже 140 см, можно на штанинах и шапке. Кстати, проверить яркость световозвращателей при покупке легко с помощью мобильного телефона - достаточно сфотографировать их со вспышкой.

Но даже самый крутой набор световозвращающих элементов не отменяет и не заменяет знаний правил безопасного движения и осторожности на дорогах - это еще одна вещь, которую стоит напомнить ребенку, перед тем как он снова пойдет в школу.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».