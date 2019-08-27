Шарапова может остаться без призовых после фиаско на турнире «Большого шлема»

Мария Шарапова в двадцатый раз за карьеру и девятнадцатый подряд проиграла Серене Уильямс. Очередное поражение случилось на заключительном турнире «Большого шлема» в 2019 году US Open. Американка буквально уничтожила именитую соперницу - 6:1, 6:1. Односторонний поединок продолжался меньше часа.

Лишат всех призовых?

В социальных сетях уже слышны призывы лишить Марию Шарапову всех призовых за этот матч. Согласно новым правилам, которые введены на турнирах «Большого шлема», теперь теннисистов лишают призовых, если они, во-первых, не демонстрируют признаков спортивной борьбы, во-вторых, выходят на поединок с травмой, понимая, что не смогут действовать в полную силу.

По вопросу спортивной борьбы нужна специальная комиссия. По этому пункту россиянку вряд ли накажут. Трудно доказать, что Шарапова не хотела биться за победу. Может быть, просто Серена так сильна? Тем более что история личных встреч говорит сама за себя.

Второй момент более интересный. На послематчевой пресс-конференции Шарапова позволила себе говорить с журналистами откровенно:

«Можно сколько угодно работать, но если ты не можешь толком подавать, то все непросто. Это самая большая проблема и преграда в моей жизни».

Получается, что Мария сама вызвала огонь критиков в свой адрес, признавшись в проблемах со здоровьем. Новые правила четко гласят, что выходить на турнир, не будучи готовой, запрещается. Напротив, в таких случаях можно сняться и сохранить половину гонорара за первый круг.

Мария Шарапова и Серена Уильямс после матча первого круга Открытого чемпионата США.Фото: REUTERS

Кого уже наказывали

Первый громкий скандал прогремел на «Ролан Гаррос» в 2019 году. Американка грузинского происхождения Анна Татишвили проиграла свой матч гречанке Марии Саккари - 1:6, 0:6. У Татишвили оперативно отобрали все призовые, увидев с ее стороны отсутствие спортивной борьбы. На тот факт, что Саккари - игрок выше уровнем, а сама Татишвили только восстановилась после тяжелой травмы никто внимания не обратил.

Теннисное сообщество взбунтовалось, за Татишвили высказались многие известные игроки. Вскоре через полтора месяца девушке вернули всю сумму.

На Уимблдоне, напротив, никто не стал заступаться за скандального австралийца Бернарда Томича. Австралиец умудрился проиграть три сета подряд французу Жо-Вильфриду Цонге за 58 минут! Его также лишили всех призовых, но затем пообещали вернуть 25 процентов при одном важном условии - нужно провести восемь подряд турниров «Большого шлема» без единого дисциплинарного нарушения.

Шарапова должна отделаться предупреждением

Татишвили и Томич - герои локального масштаба, поэтому на них можно было экспериментировать. Наказывать же Шарапову - большой скандал. Тем более особого смысла в этом нет. Изначально правило было введено с посылом против игроков, которые пытаются выйти на корт только ради заработка. Это точно не про Марию. 58 тысяч - копейки для прославленной теннисистки.

КСТАТИ

Ранее Шарапову уже штрафовали на крупную сумму, но было этого в 2006 году. Тогда Марию наказали за… усталость! Россиянка в последний момент снялась с турнира в Канаде, сославшись на переутомление, но такой аргумент не убедил Женскую теннисную ассоциацию (WTA). В итоге Мария получила штраф размером в 150 тысяч долларов.