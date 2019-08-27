2019-08-27T18:22:35+03:00
В мире

Сенатора-русофоба из США не пустили в Россию

Ему припомнили все его козни против Москвы
Ольга Матыс
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Сенатор Рон Джонсон.Сенатор Рон Джонсон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон в понедельник обиженно заявил, что ему отказали в российской визе, а он хотел посетить нашу страну в составе двухпартийной делегации. Американские конгрессмены собирались встретиться с российскими парламентариями, чтобы «заложить основу для улучшения будущих отношений между двумя странами».

«К сожалению, российские должностные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренним усилиями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление, я буду продолжать выступать за решительный и жесткий ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это представляется возможным», - написали в пресс-службе Джонсона.

Российский МИД в ответ заявил, что сенатор никаких обращений за визой не направлял и о своих планах съездить в Москву, если такие вообще были, никого не предупреждал. Другое дело, что Рон Джонсон уже давно находится в стоп-листе на въезд в Россию, созданном в ответ на высылку наших дипломатов из Штатов. И, очевидно, американец об этом прознал. Вот и обиделся. Но обижаться надо только на себя...

«Безосновательные обвинения сенатора Рона Джонсона в отношении России не оставляют сомнений - он готов не к диалогу, а к конфронтации. В своей обычной русофобской манере он искажает российскую внешнюю политику и позволяет себе грубые замечания. Исходя из этого, вряд ли можно всерьез воспринимать его заявления о предполагаемых намерениях восстановить прямой диалог с российскими парламентариями», - заявили в российском посольстве в США.

Сенатор Рон Джонсон известен активным ратованием за антироссийские санкции - после инцидента в Керченском проливе и из-за строительства «Северного потока-2». Также он предлагал переименовать часть улицы перед российским посольством в Вашингтоне в честь Бориса Немцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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