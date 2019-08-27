Коммунальные беды звезд: в доме Бондарчука открыли хостел, а Бузову заставили снести веранду на крыше

Казалось бы, они практически небожители: миллионные гонорары, люксовые авто и личные самолеты, сумки и украшения по цене квартир… И только для домуправа звезды ничем не отличаются от обычных жильцов, а значит, их, также как и нас, можно притеснять, футболить и обдирать как липку.

ФЕДОР БОНДАРЧУК И 10 НЕГРИТЯТ

В прошлом году режиссер стал обладателем квартиры на 100 «квадратов» в Брюсовом переулке стоимостью 90 миллионов рублей. В этом знаменитом доме 1928 года постройки всего на два десятка квартир всегда обитали именитые жильцы: Станиславский, Немирович-Данченко, Марис Лиепа, а сейчас верхние этажи здесь занимают апартаменты Никаса Сафронова. В квартире с видом на Кремль, куда режиссер собирался въехать с молодой избранницей, актрисой Паулиной Андреевой, несколько месяцев шел ремонт. Бондарчук сам выбирал материалы, приезжал контролировать ход работ. А когда они, казалось, уже закончились, случилось непредвиденное: результат не устроил знаменитого хозяина, и он решил начать все с нуля, полностью изменив дизайн-проект и наняв новую бригаду отделочников.

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не успел Бондарчук отойти от нервотрепки и миллионных затрат, как стало известно о новой неприятности. В доме с круглосуточной охраной и собственной закрытой парковкой среди статусных жильцов появились незваные гости.

- Дом превратили не пойми во что. На днях захожу в подъезд, а мне навстречу толпа темнокожих, - пожаловалась одна из соседок. - Я так испугалась! Оказалось, они живут в хостеле, который открыли на втором этаже.

Бороться с ночлежкой для туристов, похоже, придется самому режиссеру — по крайней мере, местные жильцы очень надеются на помощь знаменитого соседа.

БУЗОВУ ПОДВИНУЛИ ЗАВИСТЛИВЫЕ СОСЕДИ

Звезда «Дома-2», на чьих концертах ревут подростки в ДК по всей стране и чей Инстаграм популярнее странички Мадонны, до сих пор не обзавелась в Москве собственным жильем. Да и съемные апартаменты Бузовой, в отличие от звездных коллег, расположены не у Кремля, а на отшибе, практически у МКАД. Здесь знаменитость арендует просторную квартиру на последнем этаже одной из высоток элитного ЖК «Миракс Парк». Раньше прямо из спальни Оля могла выйти на веранду на крыше.

Здания элитного ЖК «Миракс Парк». Фото Facebook miraxpark

- Тут была зеленая трава, сплошная красота, - рассказывала Бузова в интервью заклятой подруге Ксюше Собчак, демонстрируя разгромленную площадку со строительным мусором. - Но когда соседи узнали, что здесь живет Бузова, сразу приехали какие-то инспекции, заявили: «Вы не имеете права здесь ничего строить!». Что поделать: где бы я не появилась, меня постоянно втягивают в какие-то скандалы.

В ноябре 2018 года Ольга Бузова провела экскурсию для Андрея Малахова по своей квартире.

И это действительно так. В питерском доме, где прошло детство будущей телезвезды, соседи тоже недовольны. Влюбленные фанаты исписали свежеотремонтированные стены признаниями в любви, устраивают сюда паломнические туры. «Помогите! Из-за Бузовой наш подъезд превратился в притон!» - жалуются жильцы. Притом, что Оля не появлялась здесь как минимум 10 лет...

КАПЕЛЬ ДЛЯ УРГАНТА

62-летний актер Андрей Ургант, отец популярного телеведущего, за последние несколько месяцев дважды становился жертвой коммунальщиков. Дом в Питере, где живет Андрей Львович, был построен еще в советские годы, плюс квартира артиста расположена на верхнем этаже. В феврале, когда после обильных снегопадов пригрело солнышко, почти весенняя капель зазвенела прямо в апартаментах Урганта-старшего.

- Подставляю ведра, - сухо рассказал артист о дырявой крыше. - Самое главное - устранить опасность обрушения потолка или каких-то коротких замыканий. Бывало и похуже, так что претензий не имею.

Актер Андрей Ургант.Фото: Борис КУДРЯВОВ

А за пару месяцев до этого Ургант сломал ногу на крыльце собственного дома, когда управленцы забыли почистить ступеньки от наледи. Но и тогда не стал скандалить.

- Это я еще легко отделался, - отмахнулся тогда артист. - В городе такое творится, невозможно передвигаться!

Кстати, после этого случая Иван Ургант приехал в северную столицу и лично взялся за лом. Но не ради борьбы с коммунальными службами, а чтобы почистить дорожки у парадной родни — отца и бабушки Нины.

ЛОЛИТА ПРОТИВ ТСЖ — 2:0

За семь лет войны с ТСЖ Лолита могла бы уже получить черный пояс по борьбе с коммунальщиками. Напомним, в элитной новостройке на Таганке, где у певицы пятикомнатная квартира, она еще в 2012 году отказалась стать членом товарищества и отстегивать домуправам баснословные суммы. Кроме квартплаты артистку заставляли раскошеливаться на музыку в лифте, ворота у подъезда и другие атрибуты красивой жизни. Тогда суд встал на сторону певицы, постановив, что она не обязана платить за допуслуги, которых не заказывала.

Но коммунальщики оказались не лыком шиты, и цифры в ежемесячной платежке Лолиты взлетели с 17 до… 68 тысяч!

- За свет у меня дома набегает 1000 рублей, а за общедомовое электричество требуют 2000! - возмущалась звезда. - Содержание общего имущества — 40 тысяч. Это как вообще понимать? А капремонт, на который сейчас собирают деньги, запланирован аж на 2041 год.

Расходы, с которыми не согласна, Милявская не оплачивала — так набежал новый «долг» на 760 тысяч. Этим летом, когда из-за гастролей Лолита пропустила очередное заседание, суд удовлетворил иск ТСЖ. Но у Лолы не забалуешь: она подала апелляцию и на этот раз выиграла дело. 2:0 в пользу певицы!

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ И КОНТОРА НА БУКВУ «Ж»

Коммунальные беды не обошли стороной и короля гламура — все-таки не во дворце живет, а на первом этаже старенького дома в центре столицы. Звезда в шоке: у него проблемы со стояком, а коммунальщики футболят!

- Человек, который прикреплен к нашему дому, то отдыхает, то не может, то у у него загружено все, - возмущался шоумен, когда в его ванной прохудились трубы и все залило. - У меня нервы сдали, я пошел к Анне Петровне. Это наша звезда, королева ЖКХ или ЖКО, как это называется? Ну, в общем, все на букву Ж. И с этой загадочной дамой контакт установить никак не получается.

Сергей Зверев.Фото: Борис КУДРЯВОВ

И беда со стояком — не единственная претензия Зверева к коммунальщикам. Четыре года назад королю гламура, так и не добившемуся аудиенции у домуправа, пришлось самому решать мусорную проблему. Контейнер, стоявший прямо под окнами звезды, источал далеко не французские ароматы. В ТСЖ лишь разводили руками: бак установлен в соответствии с санитарными нормами, а острый нюх жильцов — не повод переносить мусорку. Но оказалось, не с тем связались: Зверев за свои деньги нанял кран и убрал баки куда подальше. А чтобы гламур не портили!