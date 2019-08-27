2019-08-27T20:23:21+03:00
Общество

Оставил ее с пятью детьми. Муж «Мамы года России — 2018» покончил с собой

Трагедией обернулась красивая сказка, служившая примером счастливой семейной жизни для тысяч россиян
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Пара казалась счастливой. Фото: соцсетиПара казалась счастливой. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

«Моя самая любимая Наташа Ежова — первая вице-миссис Россия Земля — 2018 и победительница в номинации «Мама года — 2018». Две короны едут в Пермь! Ура!» — писал на своей странице Дмитрий, поздравляя супругу с очередным престижным титулом весной прошлого года.

На последнем конкурсе красавица взяла сразу две короны. Фото: соцсети

На последнем конкурсе красавица взяла сразу две короны. Фото: соцсети

Наталья Ежова выступала на конкурсах красоты более 15 лет и успела стать обладательницей несколько титулов: Мисс Юная Россия 2004, 1-я Вице Мисс Туризм Мира 2006, Топ Модель Мира 2007 1я-Вице Мисс «Краса России 2006», Миссис Мира «Most Beautiful Awards. 2015». В перерывах между подготовками к очередному конкурсу, Наталья занималась с юными моделями — она уже несколько лет руководит детской студией в Перми и при этом успела получить высшее образование, родить пятерых детей и успешно поддерживать домашний уют.

Умница и красавица Наталья и ее супруг Дмитрий казались идеальной парой и своим примером вдохновляли тысячи подписчиков в соцсетях. С фотографий смотрят любящие друг друга супруги и счастливые, улыбчивые дети, младшему из которых нет еще и годика. Красавица во всех интервью подчеркивала, что большая и дружная семья - это то, что делает ее по настоящему счастливой.

Старшему ребенку Ежовых 11, младшему - всего полгода. Фото: соцсети

Старшему ребенку Ежовых 11, младшему - всего полгода. Фото: соцсети

ДОШЛО ДО РАЗВОДА

Серьезные семейные проблемы за этой журнальной картинкой долго не замечали даже самые близкие друзья. Но некоторые знакомые семьи говорят, что Дмитрий не очень хотел большую семью, он просил Наталью остановиться на троих детях, но когда случилась четвертая беременность, женщина не захотела ее прерывать.

Тогда то в семье и начались сложности. А с рождением пятого ребенка Дмитрия как подменили: он перестал быть примерным семьянином и любящим терпеливым отцом, стал проявлять агрессию к домашним, часто раздражался, и в конце концов Наталья не выдержала — подала на развод.

На всех фото они улыбались, и никто не догадывался о проблемах в семье. Фото: соцсети

На всех фото они улыбались, и никто не догадывался о проблемах в семье. Фото: соцсети

Уже месяц, как Дмитрий жил у своих родителей. Супруга надеялась, что за время «перерыва в отношениях» муж придет в себя и сделает правильные выводы, но Дмитрий решил по-другому. Утром в понедельник его тело нашли в доме родителей. Основная версия следствия — суицид.

«Наш любимый папа стал нашим ангелом.

Мир нескольких маленьких сердец разрушился в один миг

Они ждут , они верят...

Что папа вернётся.

А мы не в силах объяснить, что жизнь так хрупка.

Царство небесное, Димочка,

Пусть Земля тебя будет пухом», - написала на своей странице в «Вконтакте» убитая горем красавица вдова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Госавтоинспекции поддержали идею введения обязательного экзамена по ОБЖ
На Украине завели уголовное дело против члена Рады Парубия по сожжению людей в Одессе
В Москве отец избил свою 17-летнюю дочь за курение электронной сигареты
Сотрудники ГАИ могут войти в состав комиссий по проверке школ
ГАИ: в 2018 году около 20% школ начали учебный год с нарушений
СБУ пришла с обысками в Верховную раду Украины
Леонид Слуцкий выступил за расширение контактов с американским конгрессом
Президент Бразилии посоветовал Макрону извиниться перед ним
Италия закрыла границы для нового морского судна с мигрантами
Самарская область презентовала на салоне МАКС-2019 новейшие разработки в сфере авиапромышленности
Путин рассказал о готовности организовать полеты турецких летчиков на Су-30СМ
Владимир Путин сообщил, что «Турецкий поток» запустят до конца года
В Пекине не смог взлететь пассажирский самолет из-за сильного задымления в салоне
Россия готова поставлять в Китай ракетные двигатели и наладить в ответ поставки микроэлектроники
Число больных сахарным диабетом в России увеличилось почти на треть
"Надеюсь, Федор вам поможет": Владимир Путин связался с космонавтами МКС