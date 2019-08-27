Оставил ее с пятью детьми. Муж «Мамы года России — 2018» покончил с собой

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

«Моя самая любимая Наташа Ежова — первая вице-миссис Россия Земля — 2018 и победительница в номинации «Мама года — 2018». Две короны едут в Пермь! Ура!» — писал на своей странице Дмитрий, поздравляя супругу с очередным престижным титулом весной прошлого года.

На последнем конкурсе красавица взяла сразу две короны. Фото: соцсети

Наталья Ежова выступала на конкурсах красоты более 15 лет и успела стать обладательницей несколько титулов: Мисс Юная Россия 2004, 1-я Вице Мисс Туризм Мира 2006, Топ Модель Мира 2007 1я-Вице Мисс «Краса России 2006», Миссис Мира «Most Beautiful Awards. 2015». В перерывах между подготовками к очередному конкурсу, Наталья занималась с юными моделями — она уже несколько лет руководит детской студией в Перми и при этом успела получить высшее образование, родить пятерых детей и успешно поддерживать домашний уют.

Умница и красавица Наталья и ее супруг Дмитрий казались идеальной парой и своим примером вдохновляли тысячи подписчиков в соцсетях. С фотографий смотрят любящие друг друга супруги и счастливые, улыбчивые дети, младшему из которых нет еще и годика. Красавица во всех интервью подчеркивала, что большая и дружная семья - это то, что делает ее по настоящему счастливой.

Старшему ребенку Ежовых 11, младшему - всего полгода. Фото: соцсети

ДОШЛО ДО РАЗВОДА

Серьезные семейные проблемы за этой журнальной картинкой долго не замечали даже самые близкие друзья. Но некоторые знакомые семьи говорят, что Дмитрий не очень хотел большую семью, он просил Наталью остановиться на троих детях, но когда случилась четвертая беременность, женщина не захотела ее прерывать.

Тогда то в семье и начались сложности. А с рождением пятого ребенка Дмитрия как подменили: он перестал быть примерным семьянином и любящим терпеливым отцом, стал проявлять агрессию к домашним, часто раздражался, и в конце концов Наталья не выдержала — подала на развод.

На всех фото они улыбались, и никто не догадывался о проблемах в семье. Фото: соцсети

Уже месяц, как Дмитрий жил у своих родителей. Супруга надеялась, что за время «перерыва в отношениях» муж придет в себя и сделает правильные выводы, но Дмитрий решил по-другому. Утром в понедельник его тело нашли в доме родителей. Основная версия следствия — суицид.

«Наш любимый папа стал нашим ангелом.

Мир нескольких маленьких сердец разрушился в один миг

Они ждут , они верят...

Что папа вернётся.

А мы не в силах объяснить, что жизнь так хрупка.

Царство небесное, Димочка,

Пусть Земля тебя будет пухом», - написала на своей странице в «Вконтакте» убитая горем красавица вдова.