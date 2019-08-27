2019-08-27T19:43:26+03:00
Спорт

Откупорит ли «Спартак» «Брагу»: красно-белые встретятся с португальцами в ответном матче отборочного раунда плей-офф Лиги Европы

Букмекеры дают приблизительно одинаковые коэффициенты на победу команд [Опрос "КП"]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Спартаку предстоит отыгрываться после поражения в гостях.Спартаку предстоит отыгрываться после поражения в гостях.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 29 августа, футболисты московского «Спартака» проведут в Москве ответный матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги». В первой игре на своем поле португальцы победили — 1:0, а это значит, что подопечные Олега Кононова, чтобы пройти в групповой этап турнира, обязаны забивать более одного мяча.

Букмекеры дают приблизительно одинаковые коэффициенты на победу как одной, так и другой команды в этом матче . (На «Спартак» - 2.3, или 46%. На «Брагу» — 2,95 (32%). ). Но с учетом ничьей (коэф. - 3.4, 27%), которая устраивает португальцев, шансов на проход дальше у них больше. В связи с этим наш опрос:

ИСТОЧНИК KP.RU

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