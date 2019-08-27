Почему кухарки управляют производством, а доктора наук торгуют на рынке

Термин «квалификационная яма» означает, что у людей не хватает компетенций для их нынешней работы или они, наоборот, слишком квалифицированны для нее. И таких у нас 34 миллиона. Эту цифру приводят эксперты The Boston Consulting Group (BCG), Росатома и WorldSkills Russia. Проблема эта не только наша - в мире почти каждый третий работник не соответствует своей должности. Даже существует специальный термин, skills mismatch, когда доктор наук идет торговать на рынок, а кухарка - управлять государством.

Еще пару лет назад потери мировой экономики от такого дисбаланса оценивались в $2,1 триллиона в год. Сейчас эта цифра выросла до $4 триллионов. А к 2030 году, по прогнозам экспертов, ущерб для мирового ВВП от квалификационной ямы составит все $ 6 триллионов.

Виноват в этом отчасти технический прогресс: новые изобретения и технологии меняют рынок труда, рождают новые профессии и убивают старые. Фрезеровщику сегодня нужно уметь работать не со станком, а с компьютером. Архитектору нужен не кульман, а специальная программа. Чтобы угнаться за требованиями рынка труда, теперь нужно учиться самому в течение всей жизни. Недостаточно просто окончить вуз или колледж - то, что вы прошли на первом курсе, к четвертому уже устареет. А система образования не настолько оперативна, чтобы переписывать учебники и программы с каждой новой презентацией Apple. Поэтому в мире гигантскими темпами развивается рынок онлайн-обучения, дополнительного образования, всевозможных курсов и разных семинаров для повышения квалификации.

И тут возникает еще одна проблема: далеко не все люди могут учиться самостоятельно. Не потому, что не хотят. Просто не могут освоить даже азы. По данным международных исследований, почти 25% российских учеников не осваивают базовую школьную программу. То есть не знают математику и физику или плохо читают и пишут с ошибками. Эти пробелы в дальнейшем только растут и мешают выучить что-то новое. Как эти дети будут зарабатывать себе на жизнь, когда станут взрослыми, - загадка. И огромная социальная проблема.

Получается, что с развитием технологий растет разница между умными и глупыми, между способными и отстающими. А значит, школе нужно искать индивидуальный подход к каждому отстающему ребенку, вместо того чтобы натягивать его на тройку. А взрослым остается только смириться с тем, что в современном мире нужно быть Алисой в Зазеркалье - бежать со всех ног, чтобы остаться хотя бы на прежнем уровне квалификации.

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