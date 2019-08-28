"Объявили ситуацию безвыходной": Юлия Барановская бросилась на помощь сыну

Юлия Барановская очень близка со своими детьми. От союза с Андреем Аршавиным многодетная мама воспитывает 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и семилетнего Арсения. Они много путешествуют, а звездная мама поддерживает наследников во всех начинаниях и в нужный момент бросается на помощь.

Для Юлия Барановской, кажется, нет ничего невозможного. Расставшись с отцом своих детей, она стала звездой и прекрасной мамой. Телеведущая не скрывает, ради наследников она готова горы свернуть. Так и произошло некоторое время назад.

Старший сын звезды учится в британской школе. "Занятия у них заканчиваются в первых числах июля. А в июне они каждый год отправляются с классом в заранее запланированную поездку. В этом году - в Португалию", - рассказала Юлия.

baranovskaya_tv Юлия Барановская с детьми

По ее словам, Артем очень этого ждал. В качестве сопровождающих с детьми ездят учителя. По российскому законодательству нужно нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка.

В день вылета ребенка Барановская работала на ежегодных скачках на Московском ипподроме. "В разгар мероприятия из аэропорта мне звонит один из сопровождающих и говорит, что в документах Артема опечатка. В дате рождения допустили ошибку, и сына не выпускают. Спрашиваю: «Сколько реально у меня есть времени?». В ответ: «Час пятнадцать». Говорю: «Окей, я буду». Голова - кругом", - цитирует артистку "7 Дней".

Перед Барановской стояла задача добраться до нотариуса, переделать доверенность и привезти ее в аэропорт. Благо, это был выходной день. Дороги были практически свободны. "Уже потом сын сказал мне, что ни один человек из тех, кто находился в аэропорту, не верил, что я успею. Но я об этом даже не думала", - делится Юлия.

Прямо в шляпе, нарядном платье и туфлях на шпильках многодетная мама примчалась к нотариусу. В результате знаменитость все успела, Артем благополучно улетел. Позже дома няня наследников сказала ей: "Юль, большинство людей даже не попытались бы, поплакали и объявили ситуацию безвыходной, а вы просто встали и побежали".

Барановская, вспоминая этот случай, отметила: "Большинство людей правда считают, мол, это не для меня, это невозможно, это не получится. Но стремление, чтобы у детей всегда все было, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, приводит к тому, что не возникает даже мысли о том, что что-то может не получиться".