Предложение Калуги сделать День окончания стояния на Угре общероссийским праздником поддержали большинство регионов

Большинство регионов России поддержало инициативу Калуги сделать 11 ноября — День окончания Великого стояния на Угре — общероссийским праздником. Сейчас он широко отмечается в Калужской области в статусе регионального. Учитывая, какое значение стояние на Угре имело для Российского государства, в Госдуму РФ было внесено предложение сделать этот день национальной памятной датой.

Инициативу Калуги поддержали руководители Дагестана, Мордовии, Калининградской, Новосибирской, Саратовской областей, Приморского и Забайкальского краев, республик Адыгеи, Коми и многих других субъектов РФ, направивших письма в адрес Калужской области.

Великое стояние на реке Угре закончилось 11 ноября 1480 года: именно с этой даты начинается отсчет российского суверенитета. Благодаря стратегическому и дипломатическому таланту царя Ивана III русские княжества покончили с монголо-тататрским игом и объединились в независимое Русское государство с центром в Москве.

Благодаря Великому стоянию на Угре русские княжества покончили с монголо-тататрским игом и объединились в независимое Русское государство. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

С 2017 года день 11 ноября стал в Калужской области региональным праздником. Предложение калужан сделать его национальным поддержали как простые россияне, так и многие общественные организации, исторические и культурные объединения. По их мнению, эта дата будет способствовать укреплению патриотизма и станет напоминанием о славных страницах истории нашего государства.

Напомним, ранее депутат от Калужской области Геннадий Скляр внес на рассмотрение Госудумы РФ законопроект, предлагающий установить в России новую памятную дату 11 ноября - День окончания Великого стояния на реке Угре. Инициативу поддержали Министерство культуры России, Министерство обороны РФ, Росархив, Российская академия наук, Министерство юстиции России, Минфин РФ и другие ведомства и организации. Планируется, что законопроект о присвоении 11 ноября статуса общероссийской памятной даты будет рассмотрен депутатами Госдумы на осенней сессии.