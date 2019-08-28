Кто брата укусит - на ремень пойдет

В Пятигорске робот в папахе станцевал лезгинку для Дмитрия Рогозина

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Россиянин продаст исцеляющую от похмелья кошку за 15 миллионов рублей

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Илон Маск предложил сбросить ядерную бомбу на Марс

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Житель Урала написал заявление в полицию о краже гигантского гриба

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Ирландский паб объявил бойкот «трусливому» Макгрегору и слил его виски в унитаз

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Сестра убила укусившую брата змею и пустила ее на ремень

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Друзья десять лет играли в лотерею с одними и теми же номерами и сорвали джекпот

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Восьмилетний немец второй раз за неделю угнал машину и попал в аварию

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Омичи получили сильные ожоги, пытаясь наточить топор

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Термиты съели миллионную заначку девушки