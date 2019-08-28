2019-08-27T11:42:58+03:00
Анекдоты

Кто брата укусит - на ремень пойдет

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Илон Маск предложил сбросить ядерную бомбу на Марс

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Житель Урала написал заявление в полицию о краже гигантского гриба

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Сестра убила укусившую брата змею и пустила ее на ремень

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Друзья десять лет играли в лотерею с одними и теми же номерами и сорвали джекпот

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Восьмилетний немец второй раз за неделю угнал машину и попал в аварию

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ИСТОЧНИК KP.RU

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