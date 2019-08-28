Новый сезон КХЛ 2019-2020: что изменится на ледовых аренах страны

1 сентября матчем ЦСКА - «Авангард» откроется сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Чемпион встретится с серебряным призером первенства страны.

Напомним, что в прошлом сезоне армейцы впервые в истории лиги сделали золотой дубль - выиграли и регулярное первенство, и Кубок Гагарина. А вот омские «ястребы» совершили маленький подвиг - смогли дойти до финала плей-офф, хотя уже второй год живут в чужом гнезде - подмосковной Балашихе. Дворец в Омске находится в аварийном состоянии, но скоро там начнут строить новую арену.

Команда минус

А в лиге есть потери. «Слован» (Братислава), занявший в прошлом регулярном первенстве последнее место, не нашел спонсоров и снялся с соревнований. Теперь в лиге осталось 24 команды.

Чтобы подравнять количество участников Западной и Восточной конференций, «Торпедо» (Нижний Новгород) перевели на Запад, и теперь в каждой из половинок нашего первенства по 12 команд.

Коробки, как в НХЛ

Но главные изменения произошли не вокруг хоккейных арен, а внутри. Еще в начале лета лига анонсировала, что КХЛ переходит на маленькие площадки размеров НХЛ. Дело в том, что следующий чемпионат мира тоже пройдет в заокеанском формате, и наша федерация поспешила подстроиться под мировой тренд. Правда, переделать под новый размер свои стадионы успели далеко не все. В результате матчи КХЛ будут проходить на коробках трех разных размеров: канадских (61х26), финских (60х28) и европейских (60х30) (см. схему).

Где водятся миллионы

Еще в прошлом году лига анонсировала, что введет жесткий потолок зарплат. Но такие ограничения до 900 миллионов рублей на команду на сезон, похоже, вступят в силу только в 2020 году. А пока же тем, кто превысит рубеж в 800 миллионов, просто придется заплатить лиге штраф, только теперь не 20, а уже 30 процентов. Приводим список команд, кто по своей зарплатной ведомости в прошлом сезоне выскочил за миллиард. (Новых цифр пока нет.)

Знарок в «Спартаке»

Одной из главных интриг предстоящего первенства КХЛ является приход в «Спартак» Олега Знарка. Тут вопросов больше, чем ответов. Примут ли экс-тренера «Динамо» спартаковские болельщики? Да и сможет ли опытный тренер вот так с колес создать сильный коллектив? Пока сам Знарок подстилает соломку:

- Думаю, что в принципе у нас все четыре звена равные, все могут забить. У нас достаточно защитников для того, чтобы делать ротацию, это очень важно. По селекции никогда не получается все. Здесь и бюджет влияет…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис МИХАЙЛОВ: Раньше главным дерби был матч армейцев против красно-белых

Чего нам ждать от нового сезона - мы поговорили с легендарным хоккеистом ЦСКА и сборной СССР.

Чемпионские амбиции

- Борис Петрович, готов ли ЦСКА повторить золотой дубль?

- Армейцы, конечно, хотят и настраиваются. Но удержать Кубок намного сложнее, чем завоевать. Это уже давно известно. Я Америку не открываю.

- Но тот ЦСКА, когда вы играли в тройке с Харламовым и Петровым, постоянно брал «золото».

- Это другие времена.

Борис МИХАЙЛОВ.Фото: Иван ВИСЛОВ

Меньше, да лучше

- Наш хоккей переходит на маленькие площадки, как в НХЛ. Как изменится игра?

- Я думаю, что игра должна стать немного побыстрее и силовых единоборств станет больше.

- Говорят, шансы средних команд возрастут.

- Этим хоккей не подравняешь. Все равно все зависит от мастерства хоккеистов. А состав команды - от бюджета клуба.

- А когда вы впервые столкнулись с маленькими площадками?

- Во время Суперсерии-1972. Любопытно, что мы сначала приехали в Америку, где победили на маленьких площадках. А канадцы, наоборот, побеждали у нас на больших. Словом, разница не так уж и велика. Особенно для хоккеистов экстра-класса. Помню, только приедешь в Канаду, сначала все неудобно, все здесь, рядом, а потом после пары тренировок все вставало на свои места…

- Борис Петрович, а какая площадка в этом сезоне будет в «Парке легенд», где будут играть домашние матчи и ЦСКА, и «Спартак»?

- Мне кажется, там будет финский вариант. Она будет меньше нашей, но чуть побольше канадской.

Пропасть

- В КХЛ существует огромный разрыв между лидерами и аутсайдерами. Победитель регулярки ЦСКА набрал в прошлом сезоне за 62 матча 106 очков, а «Слован» - 33. Для того чтобы уменьшить эту пропасть, вводят новый потолок зарплат. Но есть и много оговорок... Это как-то это поможет добавить интригу?

- Поможет, но не сразу. Чтобы уравнять хоккей, нужен не один год.

- В прошлом году зарплатная ведомость у ЦСКА перевалила за 2 миллиарда рублей, это в два раза выше потолка…

- Она и в этом году будет высокой, может быть даже какая-то прибавочка…

- КХЛ берет пример с НХЛ. Календарь, система розыгрыша, теперь вот площадки… А главное забыли - там ведь существует уравниловка клубов через систему драфтов. Самая слабая команда выбирает молодых игроков первой.

- На первых порах мы взяли много хорошего из НХЛ, но полностью скопировать их лигу не получилось, вот мы и мучаемся уже десятый сезон…

- Кто фавориты сезона?

- Лидеры те же. На Западе это ЦСКА, СКА... Должны бороться и «Динамо», и «Спартак»… На Востоке - «Авангард», «Магнитка», «Казань», «Барыс», «Трактор», «Нефтехимик», «Автомобилист».

Старые счеты

- А что вы думаете про «Спартак», который возглавил Олег Знарок?

- Да, к ним пришел один из ведущих тренеров нашей лиги. Вот сейчас и посмотрим, что они смогут сделать.

- Сейчас главное противостояние нашего хоккея это ЦСКА - СКА, Москва против Питера. А в ваши времена каким считалось главное дерби?

- ЦСКА - «Спартак», конечно. Ну и с «Динамо» тоже были напряженные матчи… Но по зрительскому интересу это ЦСКА - «Спартак». Это ж народная команда, а там ведомственная.

- В последние годы «Спартака» как раздражителя армейским командам явно не хватало.

- Будем ждать от них сюрпризов.

- Думаете, «Спартак» сможет обыграть ЦСКА?

- Нежелательно, - рассмеялся самый титулованный армейский хоккеист и пожелал всем болельщикам яркого сезона.