Лучшие звездные бикини этого лета: Волочкова загорала на яхте, а Гагарина устраивала «дни греха»

Звездные красотки, устав от прохлады и дождей, грелись все больше на заграничных курортах - не забывая хвастаться в соцсетях новыми бикини. Вспомним, чем они успели порадовать и удивить за лето.

Шпагат и яхта - день чудесный

Анастасия Волочкова этим летом изменила Мальдивам и отправилась в Грецию. Балерина не скрывает: ездила вместе с любимым мужчиной, которого она по-прежнему прячет от общественности.

- Я взяла в отпуск десять разных пляжных нарядов: от мини-бикини до купальников с большими чашечками на топе. Даже слитный взяла для репетиций. На отдыхе не забываю про зал, каждый день поддерживаю растяжку тренировками,- рассказывает «КП» Анастасия Волочкова. - Для фотографий я могу надеть купальник в стразах, но загорать люблю в мини-бикини. Я вообще люблю плавать топлес, мне так гораздо комфортнее в воде. Моя фигура позволяет. Почему-то фото моих шпагатов в бикини популярнее моих отчетов с выступлений...Но раз вам это нравится, не перестану вас радовать.

А возмущаются моими фото только тетушки, которые забыли дорогу в спортзал.

Глюкозе помогает пробежка

По традиции летние каникулы певица Глюкоза провела на испанском побережье Коста-дель-Соль, где более десяти лет назад ее муж бизнесмен Александр Чистяков купил виллу. В Испании, кстати, родилась младшая дочь Натальи (настоящее имя артистки. - Ред.) Лида.

По традиции летние каникулы певица Глюкоза провела на испанском побережье Коста-дель-Соль. Фото: instagram.com

Певица не скрывает, что во время отпуска в кулинарном плане пускается во все тяжкие, включая пиццу и пасту. Сохранить идеальную форму Наталье помогают ежедневные пробежки с мужем по испанскому побережью.

Лобода ездит в отпуск с тренером

В Испании, в Марбелье, отдыхала с дочками и Светлана Лобода. Фото: instagram.com

В Испании, в Марбелье, отдыхала с дочками и Светлана Лобода. Фото длинноногой артистки в бикини от бренда «Миссони» за 22 тысячи рублей стало хитом Инстаграма. Даже язвительная Ксения Собчак призналась, что завидует безупречным формам Лободы. Впрочем, сама Светлана спокойно реагирует на комплименты, понимая, что за ее стройностью стоит большой труд. Даже на отдыхе Лободу сопровождал тренер.

Гагарина устраивает «дни греха»

Похудев после первых родов почти на 40 кило, Полина Гагарина может себе позволить любую модель купальника. Фото: instagram.com

Похудев после первых родов почти на 40 кило, Полина Гагарина может себе позволить любую модель купальника - и такой костюмчик в стиле «ламбада» (и в ныне модном неоне), и даже дерзкие мини-бикини. Артистка признается: ни один день не обходится без тренировок с личным спортивным наставником. Ну а во время отпуска на Крите певица устраивала «дни греха», позволяя себе полакомиться мороженым.

Рудковская плавала на Сардинии

Продюсер Яна Рудковская выбрала этот купальник для семейного отпуска на Сардинии. Фото: instagram.com

Надеть такой купальник от дизайнера Натальи Якимчик за 25 тысяч рублей может только дама с отличной фигурой. Продюсер Яна Рудковская выбрала этот купальник для семейного отпуска на Сардинии, где плавала на шикарной яхте своих друзей с мужем олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и младшим сыном Сашей.

Яна не скрывает, что последние десять лет старается следить за весом, чтобы он не превышал 50 кило. В ход идет не только спорт, но и разгрузочные дни на бульоне из одного яйца.

Седокова отдыхала с дочками

На Миконосе загорала мама троих детей Анна Седокова. Фото: instagram.com

На Миконосе загорала и еще одна Анна. Мама троих детей Анна Седокова. Певица выбрала серебристый купальник в стиле бикини. Многие сочли его слишком откровенным для 36-летней мамочки, но артистка с ними не согласна.

- Так приятно, когда мои дети говорят: «Мама, ты у нас такая красивая!» Моя 14-летняя дочка считает, что я с ней на одной волне, - признается «КП» Анна Седокова.

Кстати, артистка не выкладывала фото своей младшей дочери Моники. Отец девочки бизнесмен Максим Чернявский против того, чтобы его ребенок был публичной персоной, и прописал этот пункт в мировом соглашении с певицей.

А еще фанаты Седоковой разглядели на одном из отпускных фото певицы мужскую руку. Они уверены: у Анны появился новый кавалер, которого она пока скрывает.

У Семенович купальник за 100 тысяч рублей

Анна Семенович загорала на пляже в слитном купальнике черного цвета с провокационной шнуровкой в районе бюста в стиле известного бренда Agent Provocateur. Фото: Личный архив

Анна загорала на пляже в слитном купальнике черного цвета с провокационной шнуровкой в районе бюста в стиле известного бренда Agent Provocateur. На сайте марки купальный костюм стоит около 100 тысяч рублей!

- Поездку заранее не планировала. Увидела в рабочем графике более-менее свободные полторы недели и тут же забронировала тур в любимую Грецию, - рассказывает «КП» Анна Семенович. - В этот раз выбрала Миконос.

На отдыхе я не люблю себя ограничивать, для того отпуск и нужен. Могу себе позволить хорошее вино с морепродуктами, любимую пасту и даже пиццу. Обязательно беру несколько книг и читаю на пляже. А вот на экскурсии в этот раз не ездила. Хотелось просто валяться на пляже, расслабляться и ничего не делать.

Калашникова штурмует казино Монако

Бывшая невеста Прохора Шаляпина певица Анна Калашникова отдыхает уже третью неделю в Монако. Фото: Екатерина ПИКАЛОВА

Бывшая невеста Прохора Шаляпина певица Анна Калашникова отдыхает уже третью неделю в Монако.

-Положила в чемодан пять купальников. Моя любимая модель - бикини. Этот купальник (на фото) купила в Москве за 15 тысяч рублей, - признается Калашникова.-Еще побывала в казино Монако, где мне сразу улыбнулась удача, хотя я и не любительница азартных игр. Выигрыш составил четыре тысячи евро! Тут же потратила денежки на обновки.

Валерия в Женеве поднимает гантели

В этом году Валерия и ее муж Иосиф Пригожин проводят отпуск на своей даче в Женеве. Фото: Личный архив

В этом году Валерия и ее муж Иосиф Пригожин проводят отпуск на своей даче в Женеве: в местной больнице проходит реабилитацию после операции на ногах мама артистки. 81-летней Галине Николаевне заменили коленные суставы, ей приходится заново учиться ходить. Но у Валерии остается время и на пляжный досуг, где она на берегу Женевского озера демонстрирует идеальную - в 51 год (!) - фигуру.

- Держать себя в форме - это труд. У меня всегда с собой коврик для йоги и гантели. Хорошо, что у моей бабушки-долгожительницы и в сто лет не было никакого целлюлита, - признается «КП» Валерия.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Молодая Пугачева предпочитала лифчики без лямок

Фанаты Аллы Борисовны разыскали на просторах сети снимок молодой певицы. На этих кадрах Алле Пугачевой за 30. Артистка запечатлена во время гастролей в Херсоне с поклонниками.

Фанаты Аллы Борисовны разыскали на просторах сети снимок молодой певицы. На этих кадрах Алле Пугачевой за 30. Артистка запечатлена во время гастролей в Херсоне с поклонниками. Фото: Игорь ЕГОРОВ

«Алла Пугачева в Херсон приехала вместе с Владимиром Кузьминым (тогда у артистов был бурный роман. - Ред.), у которого были здесь гастроли. В гостинице жить не захотела, и местная филармония в лице главного бухгалтера устроила ей отдых на природе», - подписали снимок фанаты. Они заметили, что артистка в молодости предпочитала купальники без лямок и модные и по сей день очки-авиаторы. И кстати, повязки на голову, как у молодой Аллы, снова в тренде.