Тест "КП": Коня-то я и не приметил
Угадай фильм по узнаваемой декорации или детали
Фото: кадр из фильма
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27 августа - День российского кино. А это ли не повод вспомнить добрую советскую классику? Давайте так: мы вам какую-то узнаваемую деталь из кинофильма, а вы нам его название.
1Прибор умеет читать мысли зверей. Его украли - и началось...
Правильный ответ:Конечно, речь идет о миелофоне и фильме «Гостья из будущего». Интересно, что в книге «Сто лет тому вперед» Кира Булычева, по которой и снята картина, нет точного описания этого прибора. Говорится лишь, что для его настройки нужно было крутить колесико и слушать мысли через наушник. Но для фильма угадывающий мысли прибор сделали в виде коробочки с кристаллом.
2Благодаря этой сложной конструкции возможны самые неожиданные путешествия из настоящего в прошлое и обратно.
Правильный ответ:Первый вариант машины времени для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» был сконструирован на основе современной ЭВМ. Но Гайдаю она не понравилась - была массивной и еле влезала в комнату инженера Тимофеева. Тогда режиссер нашел на «Мосфильме» скульптора, который очень нуждался в деньгах. Тот всего за 40 рублей собрал новый аппарат буквально за день.
3«Зачем... зачем вы бросили лошадь? Что это вы с ней вдруг улеглись?» - недоумевала героиня фильма.
Правильный ответ:Бронзовая статуэтка лошади из фильма «Служебный роман» - актриса с большим стажем. Она мелькает в эпизодах фильмов «Секретная миссия», «Пакет», «Бриллиантовая рука», «Мой ласковый и нежный зверь» и «Ширли-мырли». И только сведущие зрители знают, что это не просто лошадка, а копия скульптора Эмиля Луи Пико «Персей и Пегас».
4Трое преступников в Средней Азии на археологических раскопках похищают историческую реликвию. И прячут ее. Милиции надо обязательно узнать где. В конце фильма она всплывет в проруби.
Правильный ответ:Это «Джентельмены удачи». Согласно исторической легенде золотой шлем Александру Македонскому подарил бог Аполлон. Он был похоронен вместе с полководцем. Интересная деталь: тот шлем, который снимался в фильме, реально пропадал! В 2011 году отпраздновали 40-летие картины, а после... реквизит исчез. Сотрудники «Мосфильма» нашли его только спустя два года.
5В одном захолустном городке появляется миссионер и склоняет местных зрителей запираться в салуне и выключать свет. Белая простыня становится символом новой жизни.
Правильный ответ:Конечно, это «Человек с бульвара Капуцинов». Режиссеру Алле Суриковой было сложно. Потасовки между индейцами и ковбоями снимала так: сначала каскадеры одевались краснокожими и выполняли трюки, а потом - ковбоями. Режиссер переживала, что будет видно, что один и тот же каскадер лупит самого себя. Но гример постарался - зритель ничего не заподозрил.
6Банда, которую в фильме пытаются поймать два следователя уголовного розыска, оставляет на месте преступления вот такой знак.
Правильный ответ:Сюжет фильма «Место встречи изменить нельзя» построен на реальной истории банды Ивана Митина, занимавшейся грабежами и убийствами в Москве и Подмосковье в начале 1950-х годов. На их счету было 28 разбойных нападений. ОПГ называлась «Банда высокого блондина», а «Черная кошка» была нарицательным названием всех группировок, которые орудовали после войны.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Наверное, вы подзабыли советское кино. Есть повод пересмотреть старые добрые фильмы!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы молодец: хорошо знаете классические кинокартины. И с памятью у вас все отлично. Приятно иметь дело с ценителем советского кино!
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ИСТОЧНИК KP.RU