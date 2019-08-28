Тест "КП": Коня-то я и не приметил

Правильный ответ:

Конечно, речь идет о миелофоне и фильме «Гостья из будущего». Интересно, что в книге «Сто лет тому вперед» Кира Булычева, по которой и снята картина, нет точного описания этого прибора. Говорится лишь, что для его настройки нужно было крутить колесико и слушать мысли через наушник. Но для фильма угадывающий мысли прибор сделали в виде коробочки с кристаллом.