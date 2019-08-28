20-летняя российская теннисистка Калинская сенсационно победила чемпионку US Open

Приятной сенсацией завершился матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису между 20-летней российской теннисисткой Анной Калинской и грозной американкой Слоан Стивенс. Стивенс в 2017 году выиграла US Open и сейчас входит в элиту мирового тенниса. Однако же ей не удалось пройти нашу спортсменку, которая пробилась на турнир только через сито квалификационных поединков.

Анна Калинская победила за 1 час и 23 минуты свою соперницу, которая была посеяна под 11-м номером на этом турнире. Итоговый счет поединка Калинская - Стивенс 6:3, 6:4 в пользу российская теннисистки.

В этой игре Калинская дважды подала навылет, сделала 2 двойные ошибки. У победительницы US Open 2017 года - 1 двойная ошибка, ни одного эйса.

Теперь Калинская впервые в своей карьере прошла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. И дальше ее соперницей станет американка Кристи Эрим Анн. Именно она в своем первом поединке на турнире одолела другую теннисистку из России - опытную Светлану Кузнецову со счетом 7:5, 6:2.

Анна Калинская занимает 127 место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации. И ее лучше достижение - это матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии 2018 и 2019, Уимблдона 2018.

Открытый чемпионат США по теннису продлится вплоть до 8 сентября.