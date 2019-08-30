Сколько дорог отремонтируют в Алтайском крае благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Алтайском крае самая протяженная дорожная сеть в России, поэтому вопрос с ремонтом дорожного покрытия здесь актуален всегда. Власти относят эту отрасль в разряд приоритетных. И решать масштабно "дорожный вопрос" в регионе начали еще два года назад, до старта нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Он стал основой для национального проекта, который был запущен в 2019 году. И если изначально была идея включить в проект только города с миллионным населением, то по мере того, как проект расширялся, росли и возможности программы. Города-миллионники получили на решение дорожного вопроса миллиард рублей, а города с населением от 500 до 700 тысяч жителей – 630-700 млн рублей.

Как рассказал заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, нацпроект включил в себя четыре федеральных проекта. Три из них стали основой для создания региональной программы, которая рассчитана на шесть лет.

К дорожным объектам, которым требуется ремонт, предъявляются строгие требования

«Сюда вошли все дорожные деньги. Это акцизы, которые мы получаем, на формирование региональных дорожных фондов. Сюда же мы относим трансферты, которые шли на агломерации и на сельские дороги. Теперь принцип отбора агломерации – это ее ядро. В населенном пункте должно проживать не менее 200 тысяч жителей, - продолжает Коровин. - Так у нас появилась Бийская агломерация. Исчез принцип пятидесяти километров. Сегодня Барнаульская агломерация софинансируется на 50%, Бийская – на 11%. В этом году мы получаем из федерального бюджета 1 млрд 700 млн рублей на две агломерации. Помимо этого, в проект вошли все региональные дороги. Всего на реализацию национального проекта на территории края в текущем году предусмотрено 6 млрд рублей».

Надо отметить, что к дорожным объектам, которым требуется ремонт, предъявляются строгие требования. При их отборе специалисты учитывают множества факторов: интенсивность движения, наличие очагов концентрации ДТП, предписания от Управления ГИБДД, МВД и мнение местных жителей.

В первую очередь, в качестве объектов рассматриваются магистральные дороги скоростного и регулируемого движения, магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения, улицы и наиболее загруженные дороги местного значения.

За качеством выполненных работ на объектах, ремонтируемых в рамках реализации национального проекта, следят заказчики (в текущем году – администрации Барнаула, Бийска, Новоалтайска, КГКУ "Алтайавтодор"), а также представители общественности. В том случае, если выявляются дефекты, подрядная организация устраняет замечания за счет собственных средств.

За качеством выполненных работ на объектах, ремонтируемых в рамках реализации национального проекта, следят заказчики

В текущем году проект включил в себя несколько городов Алтайского края. И главное, в него вошла и Бийская агломерация. Доля дорог, приведенных в нормативное состояние здесь, сразу же возросла до 54,2%.

Здесь же будет отремонтировано 9,7 км дорог регионального значения и 17,6 км дорог местного значения. На ремонт потратят 473,7 млн рублей, из которых 369 млн – средства федерального бюджета. А вот на ремонт автомобильных дорог Барнаульской агломерации направят 1360 млн рублей. За счет этого будет отремонтировано и реконструировано 77,5 км (региональные дороги – 22,1 км, в Барнауле – 47,8 км, в Новоалтайске – 7,6 км).

Итого, доля дорог, приведенных в нормативное состояние только в этом году, в Барнаульской агломерации увеличится до 68,7%, в Бийской агломерации – до 54,2%.

Удалось решить и вопрос с субсидиями на ремонт дорог в Рубцовске. Несмотря на то, что город не вошел в нацпроект, по решению губернатора Алтайского края в 2018 году Рубцовск получил 71 млн рублей. Плюс, была разработана трехлетняя программа. И в 2019 году Рубцовск получил еще 102 млн рублей на решение дорожного вопроса.

Дорожные планы в регионе беспрецедентны. До 2024 года должны быть приведены в хорошее состояние 2600 км дорог в Алтайском крае.