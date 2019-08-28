Экс-бойфренда дочери миллиардера Чигиринского разыскивает полиция за миллионные долги

20-летний Валерий Цвек засветился в СМИ еще в 2018 году. Молодому человеку приписывали роман с Аленой Шишковой, который, впрочем, девушка быстро опровергла. А спустя пару месяцев, по информации издательства Стархит, у Валерия уже были новые отношения. Да еще и с замужней дочерью миллиардера Александра Чигиринского Ириной. Тогда, по сообщениям издания, девушка даже убежала из дома, потому что хотела развестись с мужем, чтобы выйти замуж за Валеру. Их частенько видели в дорогих ресторанах на Рублевке вместе.

На этот раз Валерий влип в очередную историю. Местная полиция Одинцовского района разыскивает парня за крупный долг. Деньги парень в этот раз занял не у своей возлюбленной, а просто у знакомой.

- Заявление на Валерия Цвека поступило еще в апреле. Жительница элитной деревни Жуковка Анна Ц. обратилась в полицию с требованием взыскать с ее знакомого крупную сумму денег, которую он у нее занял. По словам женщины, Цвек несколько раз занимал у Анны по 300 - 400 тысяч, рассказывая, что у него тяжелая болезнь, да и вообще его семья сейчас нуждается в деньгах, – рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Когда итоговая сумма долга приблизилась к 2 миллионам рублей женщина заподозрила неладное и потребовала вернуть деньги. Молодой человек отреагировал неадекватно, начал избегать Анну, а при разговорах вести себя крайне агрессивно. Когда же девушка стала более настойчиво требовать вернуть долг - Валерий дошел до угроз.

Примечательно, что 20-летний Валерий Цвек проживает в одном из самых элитных поселков России. «Сады Майендорф» на Барвихе – место заоблачное, коттеджи там стоят от 400 миллионов до 4 миллиардов рублей. Поэтому не очень понятно, зачем молодому человеку, проживающему в таком дорогом доме понадобились такие небольшие, по меркам богачей, деньги.