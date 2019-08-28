Фестиваль "Спасская башня" в Москве: прямая онлайн-трансляция

В Москве продолжается военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". С 14:30 сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию мероприятия.

Спасская башня - это музыкальный праздник, на котором можно не только полюбоваться ярким парадом и эффектными построениями, но и насладиться прекрасной оркестровой музыкой.

28 августа, в шестой день фестиваля, программа более, чем насыщенная. С 14:30 до 15:30 зрителей ждет конное шоу от воспитанников Кремлевской школы верховой езды. А в 18:30 начнется выступление Кавалерийского почетного эскорта президентского полка.

Между тем, с 18:00 до 19:45 будут идти различные мероприятия и мастер-классы для детей. Но самое главное шоу ждет зрителей фестиваля вечером. С 20:00 до 22:30 на Красной площади пройдет вечернее представление. В нем примут участие не только российские ансамбли, но и военные оркестры из Японии, Норвегии, Китая, Южной Кореи, Белоруси и многих других стран.