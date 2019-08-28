2019-08-28T12:41:43+03:00
Общество

Фестиваль "Спасская башня" в Москве: прямая онлайн-трансляция

Прямая трансляция фестиваля "Спасская башня" начнется в 14:30 по московскому времени
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
28 августа, в шестой день фестиваля, программа более, чем насыщенная28 августа, в шестой день фестиваля, программа более, чем насыщеннаяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Москве продолжается военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". С 14:30 сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию мероприятия.

Спасская башня - это музыкальный праздник, на котором можно не только полюбоваться ярким парадом и эффектными построениями, но и насладиться прекрасной оркестровой музыкой.

28 августа, в шестой день фестиваля, программа более, чем насыщенная. С 14:30 до 15:30 зрителей ждет конное шоу от воспитанников Кремлевской школы верховой езды. А в 18:30 начнется выступление Кавалерийского почетного эскорта президентского полка.

Между тем, с 18:00 до 19:45 будут идти различные мероприятия и мастер-классы для детей. Но самое главное шоу ждет зрителей фестиваля вечером. С 20:00 до 22:30 на Красной площади пройдет вечернее представление. В нем примут участие не только российские ансамбли, но и военные оркестры из Японии, Норвегии, Китая, Южной Кореи, Белоруси и многих других стран.

Спасская башня в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Иностранный пилот — об условиях работы в «Аэрофлоте»: «Сегодня это одна из лучших международных авиакомпаний»
Заграничные летчики выбирают карьеру в России из-за достойной зарплаты, профессионального роста и возможности проводить больше времени с семьей
К врачу, пожалевшему пожилую пациентку, можно применить дисциплинарное наказание - но никак не уголовное!
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян встала на защиту гинеколога из Свердловской области, которого судят за то, что пожалел престарелую женщину и дал обезболивающее
Новости 24