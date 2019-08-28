Проклятый столик маленькой Ирины Цветаевой рассорил музейщиков

Когда-то коллекционеры открывали музеи и театры, возрождали старинные ремесла и народные промыслы. Ныне достижением коллекционера считается урвать из-под носа и похвастаться об этом. На днях достоянием общественности стала некрасивая история вокруг страшного экспоната - пеленального столика, подаренного Марине Цветаевой по случаю рождения ее дочери Ирины. Некоторое время назад директор музея Цветаевых в Александрове, подвижник и энтузиаст Лев Готгельф, записал видеообращение о том, что музей собирает средства на покупку невероятного лота, а именно, пеленального столика, подаренного Марине Цветаевой по случаю рождения дочери Ирины.

"Дорогой нашей и очень любимой Мариночке Цветаевой-Эфронъ 13 апреля 1917 года в день рождения доченьки Ириночки. Пеленай свою лапочку-крошку. Дай Богъ светлую ей дороженьку! Отъ Маврикия Минца. Городъ Александровъ", - гласила выжженная надпись на столике.

Этот столик, долгое время находился в частных руках, пока коллекционер не связался с музеем Александрова и предложил выкупить экспонат.

По словам директора музея, владелец обратился в Александровский музей неслучайно. В свое время столик делал столяр из Александрова, поэтому логично, что в этом музее артефакту самое место.

Владелец запросил за экспонат двести тысяч рублей.

- Эта сумма для экспоната, связанного с именем Цветаевой - совсем небольшая, - рассказывал Лев Готгельф.

Сколько стоит Цветаева

Сколько может стоить вещь, связанная с Цветаевой? Эксперты говорят, что дорого. Например, два года назад автограф Марины Ивановны ушел с молотка почти за шесть миллионов рублей.

Коллекционирование меморий (предметов и вещей, принадлежащих знаменитостям) в нашей стране не очень развито. Это на западе душу отдадут за жвачку, выплюнутую Майклом Джексоном или клок волос Бибера. У нас спросом пользуются исключительно бумажные раритеты. Однако, как говорил директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров, сомневаться в том, что вещи, связанные с Цветаевой, будут продаваться по высоким ценам - не приходится.

- В аукционном мире Цветаева ценится дороже Ахматовой. У нее была более трагическая судьба, прожила она меньше, автографы ее более редкие, - говорил Бурмистров в интервью.

В общем, находка пеленального столика была чудом. И цена его тоже оказалась чудесной. Словом, директор музея оставил видеообращение о сборе средств на краудфандинговой платформе Планета.ру.

И люди стали присылать деньги. Жертвовали копеечки из пенсии даже старушки, что было особенно трогательно.

Несколько дней назад акцию поддержал и основатель проекта "Старое радио" Юрий Метелкин после этого сборы пошли быстрее.

- Мы не сомневались, что мы успеем собрать деньги, - говорил Метелкин. - До окончания сборов оставалась еще неделя... В проекте приняло участие больше ста человек, мы набрали больше половины нужной суммы. Но - вмешалась непорядочность.

Столик Ирины Цветаевой приглянулся ярославскому коллекционеру. Лот заметил частный коллекционер Александр Ильин. Зная, что деньги на проект собирают всем миром и всем народом, коллекционер обратился напрямую к продавцу и перекупил столик.

Цинично, что мужчина выложил у себя на страничке фотографию приобретения и даже похвастался:

"Вот, стал владельцем. Я знал, что музей деньги собирал на этот столик, а так же, что человек у которого он сейчас находится не очень принципиальный, не соблюдает цеховых принципов, и воспользовался этим".

Ильина обзывали "гадиной" и "мерзавцем" и даже говорили о том, что он впускает в дом сложную судьбуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Реакция общественности

В ответ на хвастливый пост коллекционера обрушилась бездна недоуменных комментариев от его коллег, оценивший поступок как гадкий. Ильин наплевал на сотню людей, вкладывавшихся в покупку экспоната и на самого Льва Готгельфа, мечтавшего, чтобы столик стал частью коллекции музея.

"Я бы еще поняла, если вы хотите его подарить или, если бы это было что-то по теме вашего музея.. совершать такое - пошло", - писали коллекционеру в соцсетях.

Ильина обзывали "гадиной" и "мерзавцем" и даже говорили о том, что он впускает в дом сложную судьбу.

Пеленальный столик с пожеланием счастья не принес счастья маленькой Ирине. Через полтора месяца умрёт подаривший столик Маврикий Минц, через 2,5 месяца его единственный годовалый сын Алешенька, через два с лишним года умрет от голода сама Ирина. Коллекционеры - суеверный народ. Частному лицу с проклятыми вещами нужно работать аккуратно, как с той гоголевской красной свиткой. А вот музею - они не страшны.

Ответ на все обвинения у коллекционера один:

"Мне все равно, что думают люди... Позаботьтесь о своей карме... В антикварном сообществе есть свои правила. Продавец столика не хочет им следовать, я этим воспользовался".

Как рассказали корреспонденту "КП", в музейных кругах Ильин известен как коллекционер прялок, сундуков и церковного дерева. Столик Цветаевой абсолютно не входил в круг его интересов и, судя по всему, коллекционер приобрел его "от жадности".

- Зачем он вам нужен, чай на нем пить будете? - задают вопросы комментаторы. И хотя Ильин уверяет, будто столик нужен ему самому, специалисты уверены, что вещь станет активом для последующей перепродажи.

"Музей Цветаевых стал невольным участником многоходовки"

- Этики в мире коллекционеров действительно нет. Но если уж говорить о том, кто виноват, то вопросы вызывает поведение продавца. Зачем он продал вещь, имея договоренности с музеем? С покупателя взятки гладки. Ему подвернулся нужный экспонат, он его и купил, - говорит директор интернет-аукциона ArtInvestment Константин Бабулин.

Действительно, поведение продавца вызывает бездну вопросов. Если продавец хотел денег, то зачем тогда обращался в музей с предложением выкупить экспонат за символическую сумму? Почему не предупредил директора музея, что на экспонат нашелся новый покупатель?

По мнению коллекционеров, музей Цветаевых подвела... наивность. Конечно, продавец столика знал о настоящей стоимости лота, и в музей он обратился не случайно. Он и не думал уступать вещь музею в Александрове. Ему нужно было всего лишь заключение о подлинности. Объявление краудфандинга, по сути, и было признанием подлинности пеленального столика.

"О такой комбинации продавец мог только мечтать и вот она реализовалась. Продавец выручил бОльшую сумму, покупатель заполучил перспективный предмет", - пишет член музейного сообщества "музейный критик" Федор Пахомов.

В заключение можно добавить только одно. Коллекционер Ильин радостно потирает руки, радуясь удачной покупке. Что творится с директором музея Цветаевых Львом Готгельфом - трудно даже представить.

При этом сбор средств за уже несуществующий лот на "Планете" до сих пор не остановлен и люди продолжают присылать деньги на пеленальный столик. И еще. По иронии судьбы, торги заканчиваются в день самоубийства Марины Цветаевой.