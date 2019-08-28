2019-08-28T13:56:35+03:00
Спорт

Московский "Спартак" будет биться за Лигу Европы с "Брагой" дома

Главный, на данный момент, поединок евросезона для команды Олега Кононова пройдет 29 августа на "Открытие Арене"
Сергей КИРИЛЛОВ
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Красно-белые в первой встрече в Португалии проигралиКрасно-белые в первой встрече в Португалии проигралиФото: ТАСС
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Во вторник «Краснодар» проиграл ответный матч «Олимпиакосу» - 1:2, (0:4 — первый матч) и не прошел в Лигу чемпионов. Но это не катастрофа: быки после этого поражения переместились во второй по силе турнир - Лигу Европы, где сразу начнут играть с группового этапа.

А в четверг после ответного отборочного матча Лиги Европы «Спартак» - «Брага» окончательно станет ясно - сколько наших футбольных клубов будут играть в Европе этой осенью. Красно-белые в первой встрече в Португалии проиграли (0:1) и теперь обязаны биться не только за себя, но и за весь наш футбол. Дело в том, что если спартаковцы проиграют и вылетят из ЛЕ, то в еврокубках у нас останется всего четыре команды - «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» в Лиге Европы. Но при этом при подсчете коэффициентов УЕФА очки, заработанные этими командами, будут делиться на 6. (Напомним, что в Лигу Европы не смог пробиться тульский «Арсенал»).

Матч «Спартак» - «Брага» важен вдвойне, ведь португальцы наши прямые конкуренты в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Они наступают нам на пятки, при этом у них пока продолжают играть в еврокубках все пять клубов. Потерять они в четверг могут только «Виторию», если она в отборе ЛЕ проиграет у себя дома «Стяуа» (первый матч 0:0).

Напомним, что именно 6-е дает право выставлять в Лигу чемпионов сразу три команды, две из которых попадают в групповой этап напрямую, а третьей надо пройти еще два барьера квалификации. 7-е место — одна команда идет напрямую, а вторая через такой же двойной отбор.

Словом, спартаковцы сегодня должны сражаться не только за себя, но и за того парня, пусть он даже одет в майку ЦСКА, «Зенита» или любого другого нашего клуба, претендующего на следующий год открыть для себя окно в Европу.

СПРАВКА "КП"

Таблица коэффициентов УЕФА

(на 28 августа 2019)

1 Испания - 86.355 (7/7*)

2 Англия - 74.891 (7/7)

3 Германия - 58.927 (7/7)

4 Италия - 58.510 (7/7)

5 Франция - 50.248 (6/6)

6 Россия - 42.716 (5/6)

7 Португалия - 41.649 (5/5)

8 Бельгия - 32.600 (5/5)

9 Украина - 30.600 (4/5)

10 Турция — 30.400 (4/5)

* - количество клубов стартовавших в еврокубках/оставшихся

ИСТОЧНИК KP.RU

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