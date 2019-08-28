Майк Помпео: Мы работаем над возвращением России в "восьмерку"

Глава Госдепа США Майк Помпео после саммита G7 во Франции, где Дональд Трамп в одиночку настаивал на возвращении России, дал интервью американским телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV. Приводим его цитаты о Москве:

НАЗАД В G8

- Президент считает, что мы должны это сделать (пригласить Россию в G8. - Ред.). Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать с этой целью.

О НОВОМ "ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ" В ВЫБОРЫ

- Я вижу, как нынешняя администрация самым серьезным образом подходит к вопросу о вмешательстве в выборы. Каждый должен помнить, что то была предыдущая администрация, когда в 2016 году происходили махинации, и мир фокусировался на них. А мы нацелены на то, чтобы показать, что ни Иран или Северная Корея, ни Китай или Россия не вмешаются в следующие выборы. Мы успешно провели выборы в 2018 году (в Конгресс. - Ред.), и я уверен, что будем так же успешны и в 2020 году (на выборах президента США. - Ред.).