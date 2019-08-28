2019-08-28T14:27:28+03:00
В мире

Майк Помпео: Мы работаем над возвращением России в "восьмерку"

Госсекретарь США подтвердил планы Дональда Трампа
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Майк Помпео после саммита G7 дал интервью американским телеканаламМайк Помпео после саммита G7 дал интервью американским телеканаламФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Госдепа США Майк Помпео после саммита G7 во Франции, где Дональд Трамп в одиночку настаивал на возвращении России, дал интервью американским телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV. Приводим его цитаты о Москве:

НАЗАД В G8

- Президент считает, что мы должны это сделать (пригласить Россию в G8. - Ред.). Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать с этой целью.

О НОВОМ "ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ" В ВЫБОРЫ

- Я вижу, как нынешняя администрация самым серьезным образом подходит к вопросу о вмешательстве в выборы. Каждый должен помнить, что то была предыдущая администрация, когда в 2016 году происходили махинации, и мир фокусировался на них. А мы нацелены на то, чтобы показать, что ни Иран или Северная Корея, ни Китай или Россия не вмешаются в следующие выборы. Мы успешно провели выборы в 2018 году (в Конгресс. - Ред.), и я уверен, что будем так же успешны и в 2020 году (на выборах президента США. - Ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Напуганные немцы: Ведь русские нас не бросят?
Спецкор «КП» Дарья Асламова побывала в ФРГ, открывшей ворота для несметного количества беженцев из мусульманских государств, и убедилась, что это нашествие грозит лишить родину Шиллера и Гете своей национальной идентичности. Часть 2
Новости 24
Ученые связали ожирение с пониженной реакцией на вкус еды
Списки обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут меняться
Россия продолжит оснащать армию Афганистана для борьбы с терроризмом
"Осторожно дети": Яндекс начнет предупреждать водителей о школах на дорогах
Россияне отмечают сбои в работе «ВКонтакте»
Глава Якутии Айсен Николаев: «К 2024 году мы должны обеспечить 100% цифровизацию приоритетных государственных и муниципальных услуг»
Смех сквозь слезы: Симоньян поговорила с освобожденным Вышинским
СК обвинило Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей
Песков: Кремль не выдвигает условий для саммита в "нормандском формате"
Антикоррупционное бюро Украины допросило главу офиса Зеленского
Песков: Кремль никогда не говорил о дате обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
Британка убила собственного отца пультом от телевизора
ВВС Сирии нанесли удар близ турецкого поста в Идлибе
В Кремле приветствовали решение суда об освобождении Вышинского
В России назвали село в честь Ахмата Кадырова
Трамп ввел режим ЧС в Пуэрто-Рико из-за циклона "Дориан"
Военный аналитик рассказал о принципиально новом российском вертолете
«Укрэнерго» подала на Россию в суд из-за потери активов в Крыму
Банк России выпускает памятную монету к 100-летию отечественного кинематографа
Москалькова прокомментировала освобождение журналиста Вышинского: «Это вселяет надежду»
Джонсон попросит Елизавету II остановить работу парламента до середины октября
Туроператоры рассказали, куда россияне поедут отдыхать осенью
Учителя в возрасте до 55 лет получат миллион рублей за переезд в село