Футболисты "Црвены Звезды" отпраздновали выход в Лигу Чемпионов, прокатившись на БТР

Перед решающей игрой плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между сербской "Црвеной Звездой" и швейцарским "Янг Бойз" к белградскому стадиону болельщиик команды пригнали отреставрированный советский танк Т-55. На передней части машины - эмблема московского клуба-побратима - "Спартак".

"Црвена Звезда" по итогам двух матчей прошла швейцарский "Янг Бойз" (2:2, 1:1) и вышла в групповой этап Лиги Чемпионов. Когда же завершилась игра, то радость от победы была настолько мощной, что футболисты сербской команды отпраздновали с болельщиками этот результат, сев на припаркованный у клубного стадиона БТР. Они радовались успеху - прокатились немного на этой машине и постреляли из петард. Полиция внимательно следила за всеми празднованиями болельщиков и пришла к выводу, что никакой опасности для окружающих в БТР и танке нет.

Своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов балканская команда узнает по итогам жеребьевки, которая пройдет вечером в четверг, 29 августа.