"Жили очень бурно": Добровольская раскрыла истинные причины развода с Ефремовым

Евгения Добровольская десять лет жила с Михаилом Ефремовым. Они считались одной из самых популярных пар в 90-е - вместе снимались, играли в театре. Плодом любви артистов стал сын Николай. Но через шесть лет после появления наследника пара распалась. В свое время главной причиной развода актеров многие считали измены и пристрастие Ефремова к выпивке. Однако Добровольская все домыслы опровергла.

Евгения Добровольская раскрыла причины развода с коллегой по цеху Михаилом Ефремовым. Официальный брак артистов продлился семь лет. Вскоре после свадьбы, на которой невеста была без подвенечного платья, а жених без передних зубов, у актеров родился мальчик. "Ефремов не хотел ребенка, он не был готов к ответственности и переменам в жизни. Малышом занимался мало", - призналась в студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым актриса.

"Это больно такое услышать. Вы хотите ребенка, а он нет", - посетовал ведущий. В ответ Добровольская заявила: "Если ко всему относиться так серьезно, то можно сдохнуть. Я самодостаточный человек".

dobrovolskaya_evgenia Евгения Добровольская десять лет жила с Михаилом Ефремовым

По ее словам, Николай в раннем детстве был болезненным. Первые месяцы жизни малыша оказались очень тяжелыми. "У Николаши была астма, такая же врожденная, как у Миши. Пока не нашли врача, первые два года мы вообще не спали. Потому что ребенок задыхался, и его надо было держать вертикально. Мы его по очереди носили на руках каждую ночь", – рассказала Добровольская.

Свекровь Евгении, актриса Алла Покровская, активно участвовала в воспитании внука. Актриса также раскрыла истинные причины развода с мужем. "Мы жили очень бурно. Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить... Однажды в больницу попали. Но мы друг друга любили. И никаких измен не было. С детства - мы же влюбились друг в друга детьми - договорились: пока мы вместе, мы друг другу не изменяем. Так все и было. Мы просто устали друг от друга", - отметила артистка.

efremovmofficial Михаил Ефремов

Добровольская добавила, что отсутствие совместно нажитого имущества сыграло им на руку. Все прошло быстро и более-менее нормально. Супруги освободили съемную квартиру и разбежались в разные стороны.

"У нас была репетиция развода, после которой мы поняли, что не готовы жить отдельно и как-то друг без друга существовать. А потом уже как-то утвердились в той мысли, что пора расходиться. Он просто перестал бояться меня потерять. Когда отрезается по чуть-чуть, а мы по чуть-чуть отрезали отношения между нами, они разрезались, и все. У нас было 100 долларов и машина «Нива». Он взял деньга, а я машину", - рассказала Евгения Добровольская.

Она отметила, что ей и бывшему мужу удалось сохранить хорошие отношения. Сейчас актриса счастлива в третьем браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым, который стал отцом ее четвертого ребенка, дочки Анастасии. Мужчина моложе избранницы. Но Добровольскую это не смущает: "На сколько говорите, он меня моложе, на 15 лет? Нет, на 13! Лишние годы не приписывайте. Да и кто, глядя на наши фотографии, скажет, что я старше?".

dobrovolskaya_evgenia Сейчас я стараюсь проводить все свободное время с младшей дочерью Настей. Она растет очень самостоятельной

"С Димой мы поженились, чтобы у Насти был официальный отец. Мы расписались незадолго до рождения дочки, не было ни свадебного платья, ни бутербродов никто не поел... И все у нас хорошо!", - резюмировала 54-летняя артистка.