2019-08-28T17:40:31+03:00
Политика

Путину рассказали про возвращение курского Кремля

Глава региона доложил президенту о подготовке к 1000-летию города
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Врио главы Курской области Ромат Старовойт свой доклад президенту начал с видов на урожай.

- Мы в этом году по зерновым приблизимся к урожаю в пять миллионов тонн зерновых, уже четыре с половиной собрано, - пообещал он.

- А в прошлом году было сколько? - уточнил Путин.

- На 300 тысяч тонн меньше. Нам погода позволяет и технологии, применяемые нашими аграриями, - ответил Старовойт.

Глава региона рассказал о завершении крупнейшего медицинского проекта.

- Совсем скоро у нас будет введена в эксплуатацию третья очередь областного онкологического центра, - сказал Старовойт. - Это будет крупнейший в России и на сегодняшний день один из по самому современному слову техники оборудованных онкоцентров – 95 тысяч квадратных метров общая площадь.

Мы рассчитываем, что все те, кто заболел таким тяжёлым заболеванием среди наших земляков, получат квалифицированную медицинскую помощь. Ёмкость также позволит и в соседние регионы предоставлять. 440 коек дневной стационар, плюс те, кто амбулаторно будет проходить химио- и лучевую терапию. Оборудование полностью закуплено, лицензирование мы практически завершили.

В Курске начинают готовиться к празднованию юбилея - 1000-летия основания города, и властям региона удалось добиться небывалого.

- Сегодня исторический центр, откуда начинался город, так называемый курский детинец, занимает Курский электроаппаратный завод, который был построен сразу же после Великой Отечественной войны, - рассказал врио губернатора. - Мы пришли к соглашению с владельцем предприятия в конце прошлого года о том, что они перебазируют свои мощности на новую площадку, освободив историческую территорию под реновацию.

- Что там планируете? - поинтересовался президент.

- Так называемый братский корпус уже передаётся епархии. На территории находятся две жемчужины Русской православной церкви – это Знаменский собор иконы Божьей Матери, Воскресенский храм, который усилиями благотворительных фондов сейчас приводится в порядок. В здании бывшей мужской гимназии – сегодня там цеха, – мы планируем разместить галерею нашего земляка художника Дейнеки, краеведческий музей, который у нас сейчас в упадке находится. Территория постепенно расширилась у нас до прилегающих территорий, и сегодня это более 30 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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