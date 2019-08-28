Может ли учитель фотографироваться голым

Как раз на днях вышел у меня с коллегами концептуальный спор. Одна знакомая учительницу выложила на своей страничке в Facebook фото после отдыха. Фото приличное – в том смысле, что не в трусах и бюстгальтере, а в белой водолазке, юбке ниже колен и накинутом на плече вполне деловом пиджаке. Но вот ведь какое дело – 35-летняя учительница по жизни красотка, а уж после морского отдыха… Просто хороша. И сексуальна. Бог дал стать, фигуру и обворожительное личико. И вот что теперь ей со всем этим богатством делать?

Я скрежетал, что слишком уж тут все эротично и соблазнительно. И вот какими глазами посмотрят на фото ее ученики пубертатного периода? Коллега утверждала, что ничего «за гранью» в фото нет. И прочему молодой, симпатичной женщине нельзя выложить свою фотографию? А те, кто видит в этом снимке подрыв устоев и требует его запретить – ханжи и дураки. Потому как если уж захочет молодой человек в пору гормонального прилива изучить строение женского тела – он этого добра тут же тоннами нароет в Интернете. Мол, это не те времена, когда тусклую «эротику» глухие разносили по электричкам.

В общем, спор долгий и бесперспективный, как те самые недавние знаменитые истории, когда учительницу-моржа уволили за фото в спортивном купальнике, а сочная учительница музыки затаскала по судам администрацию, которая требовала ее убрать фотографии в практически прозрачном исподнем.

Барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову уволили из школы за фотографии в купальнике, выложенные в соцсети.

А вот как быть на самом деле? Где та тончайшая грань между красотой и пороком, между «можно» и «фу, как не стыдно»?

Как я понимаю, как раз, чтобы ее и нащупать аккурат перед новым учебным годом Минпросвещения и профсоюз работников народного образования и науки обнародовали документ со странным названием «О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников». И носит он, как многие бумаги, спускаемые из Москвы в регионы рекомендательный характер.

Сначала я задумался – а почему положение «примерное», а не конкретное? Тут удалось разобраться быстро – каждое учреждение вправе само разрабатывать и требовать исполнения определенных норм, в том числе и этических. И вот чтобы местным организациям не мучиться, выдумывая черте что, разработали этакий шаблон, который можно взять за основу. И, скажем, прикладывать к трудовом договору. Хочешь работать у нас? Соблюдай наши нормы и правила. В общем, это-то понятно.

Но вот сам документ… В свое время, заучивая перед поступлением в комсомол «Моральный кодекс строителя коммунизма», я дивился: а зачем это все учить? Если ты человек воспитанный, то в тебе уже заложены эти нормы. А если раздолбай и мошенник - учи-не учи смысла не будет.

Вот так же и в новой бумаге. Учитель должен уважать честь и достоинство своих учеников, не жульничать, быть доброжелательным, вежливым, тактичным по отношению к обучающимся, их родителям и коллегам. Хм… А может ли быть педагогом тот, кто ведет себя по-другому? Ответ, по-моему, очевиден.

К следующим формулировкам у меня вопросов больше. Что значит: «Придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы?» Значит ли это, что историк на тех уроках, когда проходят средние века, должен приходить в рубище или рыцарских доспехах? И как одеваться биологичке, на уроках, когда речь идет о строении человека?

И, главное, так и осталось непонятным – может ли администрация школы и сильно озабоченные родители преследовать хорошеньких учительниц, на своих страничках в соцсетях выкладывающих фотографии с отдыха? Фотографии, которые не сильно по сюжету отличаются от фотографий продавщиц мороженого, вагоновожатых или инструкторов по фитнесу. Формулировка такая: «Воздержаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». И еще «избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную деятельность».

Как по мне, учитель не имеет права размещать свои фото с сигаретой в руке или с бокалом алкоголя. Хотя, понятно, есть учителя, которые курят и дома после уроков попивают винцо. Они же люди. А вот демонстрировать эти свои увлечения в соцсетях, там, где эти фото могут увидеть ученики, ему не стоит.

Что же касается фото себя любимого… Грань, конечно, в том самом воспитании и внутренних, присущих нормальному человеку ограничениях. Конечно, я бы был больше за то, чтобы свои фото выкладывали ухоженные, стильные, спортивные. Потому что это красиво, а умножать количество красоты – разве ж это не одна из функций прекрасной половины? А вот размещать снимки неухоженных, неопрятных я бы запретил вообще! Вот и вся этика.

Да, кстати, новый документ довольно обстоятельно прописывает как школа может расследовать случаи нарушения педагогом этических норм. Наверное, это в теории верно. Помню, как взбалмошная и завистливая директриса уволила хорошенькую учительницу после навета грымзы-бабушки одного из учеников, которой не понравилась слишком короткая (по ее мнению) юбка. Но вот вопрос – могло ли быть «объективным» расследование увольнения в школе, где вот такой директор-самодур? И что тут делать? В суд идти?

По-моему, нужно просто понимать: школа – это особый социальный институт. Здесь не только учат школьной программе. Здесь во многом формируется стиль взаимоотношений общества. Здесь всегда будут прыщавые подростки, с интересом разглядывающие грудь учительницы. Будут молодые учительницы, переполненные сексуальной энергией. Будут старшеклассницы, влюбленные в физкультурника – единственного школьного учителя. И тонкие грани вот таких отношений не отрегулируешь никакой бумагой.

Здесь, скорее, должна действовать жесткая система табу (вот она-то никогда в документах не прописывается, но любой нормальный педагог ее знает). Например, учитель не имеет права вступать в сексуальные отношения со своим учеником.

Ну а по поводу профессиональной этики… Спущенная бумага не избавит нас от время от времени возникающих конфликтов между яркими, молодыми, озорными и выгоревшими «синими чулками». И соцсети вместе со всем Интернетом здесь ни при чем. Это тоже одна из естественных граней жизни школы.

И главное. Не случайно в ответ на увольнение учительницы-моржа ее коллеги из других школ стали выкладывать свои фото в купальниках. Учитель должен чувствовать себя свободным и в классе, и вне работы. Он нормальный человек.