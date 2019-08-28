Федор Конюхов откроет на своей часовне памятную доску старцу Кириллу Павлову

29 августа 2019 года в 15-00 на стене часовни Федора Конюхова состоится торжественное открытие памятной доски самому почитаемому старцу России Архимандриту Кириллу Павлову в год его 100-летия со дня рождения.

- Не прошло и недели с момента установки памятной доски на училище, в котором учился архимандрит Кириллов Павлов, - рассказывает инициатор мероприятия, Председатель совета атаманов России Валерий Камшилов. – а вот открывает новую доску - на часовне у Федора Конюхова. Для тех кто не знает, отмечу, что Федор Конюхов - не только знаменитый путешественник, но не так давно он принял сан, стал отцом Федором. Ходит в рясе, проводит службы. И когда идет на яхте, там у него иконы, он молится. Он открыл музей путешествий, на территории которого построил часовни. На одной из часовней и будет открыта памятная доска старцу Кириллу Павлову.

С Федором Конюховым мы более 30 лет дружим. И он подержал наше благое дело увековечивания памяти старца.

Председатель совета атаманов России Валерий Камшилов.

Вчера я был у старца Илия, духовника Патриарха Кирилла, который благословил меня на установку мемориальных памятных досок архимандриту Кириллу Павлову. Я пригласил старца Илия на открытие.

Также в мероприятии примут участие Николай Дроздов, Александр Михайлов, Александр Иншаков, а также артисты и священнослужители, кого Кирилл Павлов окроплял.

Кирилл Павлов - духовник трех Патриархов.

Я восстановил его биографию. Родом он из простой крестьянской семьи. Иван Павлов (имя старца в миру) после учебы работал на металлургическом комбинате мастером. Был призван в ряды Красной армии. В 39-м году служил на Дальнем Востоке. Когда началась Великая Отечественная война, Павлов пошел на фронт. Во время одного из боев в Сталинграде чудом выжил. Нашел в разрушенном доме в Сталинграде Евангелие. Считал, что божье провидение его спасло. И дал себе обещание, что если пройдет живым всю войну и встретит Победу, то посвятит свою жизнь Господу Богу, что он и сделал.

После войны в 45-м году первым делом пришел в кафедральный храм Елоховской церкви. Потом - в Новодевичий монастырь, там была духовная семинария. После окончания духовной семинарии, академии был назначен духовником Троице-Сергиевой лавры. Сдержал свое слово, отказался от любых светских благ ради служения Господу.

А предлагали ему власти вступить в партию (причем, не проходя кандидатского минимального стажа), после чего обещали дать звание Героя советского союза. Но Кирилл Павлов отказался от всех наград. Он стал одним из почитаемых старцев. Для себя я вижу важную миссию увековечивания памяти отца Кирилла Павлова. Это нужное духовное дело.