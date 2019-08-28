2019-08-28T18:29:08+03:00
Общество

Голод России не грозит: правительство увеличит расходы на сельское хозяйство и поддержку рождаемости

Дмитрий Медведев призвал сохранить бюджет на 2020-2022 годы социально ориентированным
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о расходах бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, экологии и природопользования. Фото Дмитрий Астахов/POOL/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о расходах бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, экологии и природопользования. Фото Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Проблема продовольственной безопасности в стране решена. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев в среду на совещании в подмосковных «Горках». Обсуждали расходы бюджета на ближайшую трехлетку.

- В сельском хозяйстве очевидные успехи, о которых мы не стесняемся говорить, - заявил Медведев.

Он напомнил, что в прошлом году Россия вошла в число стран-лидеров по экспорту зерновых.

- Это результат последовательной государственной поддержки, и она должна быть продолжена, - отметил премьер.

В этом году на поддержку агропрома из казны выделят 308 миллиардов рублей.

А еще Медведев рассказал, что в ближайшие годы вырастут расходы на поддержку рождаемости.

- Нам предстоит реализовать большой пакет самых разных форм поддержки рождаемости, семей с детьми, как уже действующих, так и новых, которые мы ввели в этом году, - сказал премьер. Он напомнил, что в частности, принято решение увеличить размер пособия на детей до трех лет.

По словам Медведева, в ближайшие три года правительство «сосредоточится на поддержке многодетных семей, пенсионеров и инвалидов».

- Продолжим регулярно индексировать социальные пособия, пенсии, выплачивать региональные доплаты к пенсии, будем поддерживать людей старшего возраста, чтобы они дольше оставались активными, - заявил премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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