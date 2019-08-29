2019-08-28T20:06:28+03:00
Спорт

Спартак - Брага 29 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы

Футбол, матч Спартак - Брага 29 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Брага" сыграет в Москве."Брага" сыграет в Москве.Фото: REUTERS
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Футболисты московского "Спартака" в одной игре решат вопрос - будут ли они играть осенью в Лиге Европы, либо же нет. Неделю назад "красно-белые" уступили с минимальным счетом 0:1 "Браге". В принципе, это не критичное отставание, благо что второй матч пройдет на своем поле. Именно на "Открытие Арене" решится, кто сыграет в группе Лиги Европы - "Спартак", либо же "Брага". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Брага 29 августа 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Брага 29 августа 2019

Неделю назад в Португалии "Брага" победила московский "Спартак" со счетом 1:0. Это - единственная встреча вистории двух клубов.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Брага 29 августа 2019

Чуть больше шансов на успех у московского "Спартака".

Прогноз на матч Спартак - Брага 29 августа 2019

В групповой раунд Лиги Европы выйдет "Спартак".

Время начала матча Спартак - Брага 29 августа 2019

Матч Спартак - Брага 29 августа 2019 года в 20:15 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Брага 29 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Брага можно посмотреть 29 августа и начнется в 20:15 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Спартак - Брага 29 августа 2019

Трансляция матча Спартак - Брага 29 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:15 по московскому времени.

Спартак - Брага 29 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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