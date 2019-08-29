2019-08-28T21:24:02+03:00
Наука

Не 28 дней: ученые пересчитали продолжительность месячных

Определиться удалось, проанализировав более 600 тысяч менструальных циклов
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Принято считать, что менструальный цикл в среднем длится 28 дней. Отнюдь. Это выяснили британские ученые из Университетского колледжа в Лондоне (University College London) и их шведские коллеги из компании Natural Cycles Nordic AB — той самой, которая разработала приложение, помогающее определять время овуляции. Оказалось: 28 «этих дней» лишь у 13 процентов женщин. У остальных — циклы и короче и длиннее. Разброс может достигать 5 дней.

Приложение, с которым тесно взаимодействовали женщины из Швеции, США и Великобритании и помогло определить среднюю продолжительность менструального цикла. Исследователи проанализировали данные, оставленные 124648 пользовательницами - в общей сложности 612613 их циклов. И выяснили: в среднем цикл составляет 29,3 дня. Хотя у некоторых он длится 25 дней, а у кого-то и все 30. Что нормально.

Считалось, что овуляция, как правило, случается на 14-й день. Но и это не так. Исследование показало: правильный срок 12,4 дня в среднем. И он может меняться, потому что с каждым годом в период между 25 и 45 годами продолжительности цикла уменьшается на 0,18 дня ежегодно.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Digital Medicine, поясняют: разброс продолжительности циклов и несоответствие их сроков «стандартным» демонстрирует, что нельзя полагаться исключительно на вычисления, определяя дни наиболее благоприятные для зачатия и наоборот. Надо еще и температуру измерять по имеющимся методикам.

Коротко с результатами знакомит портал Science Daily.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Овуляция - явление, представляющее собой выход яйцеклетки из яичника в маточную трубу в результате разрыва зрелого фолликула,

Фолликул — часть яичника. Состоит из яйцеклетки, окруженной клетками эпителия и соединительной ткани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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