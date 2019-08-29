Эксперты рассказали, начнется ли в этом году мировой финансовый кризис

Некоторые аналитики уверяют, что до планетарного экономического кризиса осталось всего пара месяцев.

Тучи в мировой экономике сгущаются. Дела в ней и так шли под откос, а излишняя активность Дональда Трампа только ускоряет этот «раковый процесс». Госдолг США раздут до астрономических размеров. А торговая война Америки с Китаем грозит и вовсе затормозить экономический рост на всей планете.

Правда ли, что кризиса не миновать? Если да, то когда он начнется? И как сберечь свои пожитки на этот раз?

ВЕСТНИКИ АПОКАЛИПСИСА

- Стараниями господина Трампа кризис может произойти в ближайшие два-три месяца. Упадут рынки акций, нефть и валюты развивающихся стран, - кошмарит Александр Разуваев из «Альпари». - Всю мировую экономику в случае американского дефолта ждет коллапс. Ценные бумаги в наших и не только наших резервах превратятся в бесполезные единички и нули на дисках компьютеров. Привычный нам мир глобальных финансов будет разрушен.

Стилистика, достойная позднего Мавроди, который долгие годы предрекал крах мировой финансовой системы, призывая вкладывать деньги в свою пирамиду. Рухнула, как известно, она. А мировая финансовая система почему-то выстояла. Правда, если абстрагироваться от «вестников апокалипсиса», картинка все равно будет не очень красивая.

- В случае полномасштабной торговой войны мировая торговля рухнет на 17%, - предупреждает Всемирная торговая организация (ВТО).

«МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ВЫТВОРИТ СТРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ»

Сложность ситуации в том, что в глобальной экономике возникла глобальная неопределенность. Обычно за это ругают российскую экономику. Мол, у нас в стране невозможно ничего планировать наперед. Но и в странах Запада теперь ничего нельзя просчитать. И это тормозит экономический рост.

«Никто не знает, как далеко зайдет Трамп, - пишет в колонке для New York Times нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман. - Представьте дилемму, которая встала перед американскими производителями. Некоторые из них зависят от импортных деталей. Теперь они вряд ли будут вкладывать деньги в развитие, потому что не знают, как высоко поднимутся пошлины. Другие и рады бы производить все внутри страны, но им нужна уверенность, что тарифы действительно будут высокими и они получат преимущество перед иностранными конкурентами. В итоге все сидят на мешках с деньгами и ждут, что еще сотворит странный президент».

- Никто не понимает, какие дальнейшие шаги будут со стороны США и Китая. С одной стороны - импульсивный переговорщик, склонный к эпатажу и психологическим маневрам. А с другой - закрытая коммунистическая диктатура. Конфликт уже привел к тому, что некоторые важные цепочки в мировой торговле разорвались, - говорит Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ.

Некоторые аналитики уверяют, что до планетарного экономического кризиса осталось всего пара месяцев.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОГДА ПРИДЕТ ЧАС ИКС

Средний цикл от кризиса до кризиса - 10 - 12 лет. С момента прошлого провала (спусковым крючком стал крах американского инвестбанка Lehman Brothers в сентябре 2008-го) прошло 11 лет. Событие, которое запустит необратимую цепочку, может произойти в любой момент. Вполне возможно, на этот раз рванет в Китае.

- Деревья не растут до небес, а китайская экономика больше 30 лет развивается темпами, которые иначе как фантастическими назвать нельзя, - говорит Олег Буклемишев. - Когда-то это должно закончиться. Законы развития китайской экономики ничем не отличаются от законов развития экономик других стран. И у них те же самые болезни: перекредитованность населения, накопление внутренних долгов, плохие активы и так далее.

И хотя о проблемах в мировой экономике знают давно, для начала кризиса этого недостаточно. Недостающий ингредиент - психология.

- Кризис наступает, когда люди начинают верить, что завтра будет хуже, чем вчера, - поясняет Буклемишев. - В экономике много ожиданий. Кризис приближает то, что люди о нем все больше говорят. Чувствуют, что что-то не так, и меняют поведение. Все это сказывается и на объеме потребления, и на характере инвестиций.

Простой пример. Допустим, семья Ивановых (или чета Смит, или супруги Ли) собиралась купить квартиру в ипотеку. А потом глава семьи прочитал, что скоро кризис, и решил покупку отложить. Если таких Ивановых много, застройщик не сможет продать квартиры и обанкротится. Строители останутся без работы и не смогут отдать кредиты банкам. Те тоже обанкротятся и не вернут деньги, лежащие на счетах у их клиентов - юрлиц. Тем придется закрыть бизнес и распустить сотрудников. И так далее - по цепочке.

МОЖЕТ, СПАСЕМСЯ?

«А вы кризиса ждете?» - на днях спрашиваю главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

«Что вы считаете кризисом?» - в привычной манере отвечает министр.

В ведомстве опубликовали прогноз на пять лет вперед, и в нем заложили снижение роста мировой экономики. Если недавно она росла на 4% в год, то сейчас - всего на 3%, а в будущем рост упадет до 2,5%. Важный индикатор. Когда рост в глобальной экономике падает, рано или поздно перерастает в кризис, который должен дать толчок к следующему циклу роста.

- Предыдущий кризис был настолько тяжелым и болезненным, что мы из него толком и не вышли. Мировые правительства до сих пор стимулируют свои экономики. У них нулевые ставки, их некуда снижать. Плюс развитые экономики сидят на больших дефицитах и крупных долгах. Здесь тоже нет запаса прочности, - констатирует Олег Буклемишев.

Прошлый кризис удалось загасить большим вливанием денег. Но жар удалось снять, а причину болезни так никто и не вылечил…

ВОПРОС - РЕБРОМ

Россию тоже зацепит?

Если проблемы возникнут в США или Китае, Россия в стороне не останется. Основной доход мы получаем от нефти и газа. Цены на сырье неизбежно обрушатся.

- У России в этом плане есть запас. С точки зрения цен на сырьевые товары гораздо более уязвима Саудовская Аравия, - поясняет Максим Орешкин.

В последние годы мы внедрили несколько важных реформ в финансовой сфере. Во-первых, бюджетное правило. По нему в резервы откладываются сверхдоходы от продажи нефти. Кубышка позволит компенсировать потери в течение двух лет. Во-вторых, довольно низкая инфляция. Она опустилась до 4%. И в-третьих, плавающий валютный курс. При снижении стоимости нефти доллар будет дорожать. И это позволит не так сильно упасть доходам бюджета.

Кризис на нас перекинется, но его последствия будут сглажены. Другое дело, что мы не знаем, какой силы будет следующий кризис и какое цунами поднимется после очередного землетрясения в мировой экономике…

СОВЕТЫ «КП»

Что делать, если скоро кризис

Конечно, хочется быть ответственным гражданином и поддерживать совокупный спрос в экономике. Но риск оказаться без работы и сбережений гораздо хуже. Чтобы подготовиться к возможным тяжелым временам, лучше придерживаться нехитрых правил:

- Живите по средствам. Не набирайте кредиты. А если долги уже есть, постарайтесь их побыстрее отдать.

- Сократите расходы. Посмотрите, на что вы тратите деньги и исключите все лишнее. Жирок в 10 - 20% есть у семьи с любыми доходами.

- Накопите кубышку. Пускай у вас будет запас денег на всякий пожарный. В идеале несколько ваших месячных доходов.

- Держите деньги в разных валютах. Рубль сейчас относительно устойчив, но при резком падении цен на нефть он все равно не удержится. Пусть треть накоплений будет в долларах или евро.

- Ищите подработку. В кризис многие компании сокращают сотрудников. Если у вас будет альтернативный источник доходов, он сможет вас поддержать.

- Следите за здоровьем. Пройдите диспансеризацию, подлечите старые болячки, правильно питайтесь. Кризис всегда связан со стрессом, который обостряет все хронические заболевания.

- Учитесь, повышайте квалификацию. Работа будет всегда, но конкуренция за нее в кризис обостряется. При прочих равных компании всегда оставляют на работе самых компетентных сотрудников. Станьте именно таким.

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