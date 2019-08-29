«Секонд-хенд» в бутсах

Московский «Локомотив» в преддверии старта в Лиге чемпионов объявил об аренде полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу. Зарплата новичка составит 3,5 млн евро за сезон. Железнодорожники только подтвердили новую тенденцию в российском футболе. Высший писк моды прямо сейчас - подписать контракт с именитым футболистом, к которому нет интереса в лучших чемпионатах Европы.

Первым по этому пути пошел «Спартак», презентовав чемпиона мира-2014 Андре Шюррле. Немец на высоком уровне не играл четыре года, прошлый сезон заканчивал в худшей команде английской Премьер-лиги, да и там не был лидером. В 28 лет он уже оказался невостребован на высоком уровне, поэтому предложение «Спартака» с окладом в 3,2 млн евро было как нельзя кстати.

«Динамо» летом презентовало Максимилиана Филиппа и Клинтона Н'Жье. За двух футболистов были заплачены огромные деньги - 27 млн евро. Молодой немец последние два сезона практически не покидал лавку «Боруссии», а камерунский нападающий, перешедший из «Марселя», больше отмечался в желтой прессе, нежели на поле. В «Динамо» Клинтон также начал со скандала, записав и выложив в общий доступ видео интимного характера. Позже объяснил, что просто много выпил...

«Зенит» громко презентовал форварда «Барселоны» Малкома, но бразилец, во-первых, оказался безнадежен в каталонской столице, а во-вторых, даже ни разу не призывался в национальную сборную своей страны. К нам точно приехал не Неймар.

Теперь настала очередь «Локомотива». Железнодорожники в прошлом сезоне уже подписали одного чемпиона мира - Бенедикта Хеведеса. Защитник не впечатлил в Лиге чемпионов, да и на уровне РПЛ даже в состав команды проходит далеко не всегда. Теперь Жоау Марио - чемпион Европы 2016 года, проваливший три сезона в «Интере». Лучшая оценка его игры в последние годы - реакция болельщиков миланского клуба. Они продолжают засыпать благодарностями социальные сети «Локомотива» за аренду нерентабельного актива. Зарплатный груз в 3,5 млн евро теперь на плечах железнодорожников.

В российском футболе теперь много громких имен, но ни одной действующей звезды европейского уровня. Кто-то пошел на понижение класса, стараясь не терять в зарплате, кто-то просто решил не напрягаться и срубить в российской лиге легкие деньги.

Новые звезды РПЛ

- Малком (22 года, Бразилия, «Зенит») - 5,5*

- Андре Шюррле (28 лет, Германия, «Спартак») - 3,2

- Максимилиан Филипп (25 лет, Германия, «Динамо») - 4,4

- Клинтон Н'Жье (26 лет, Камерун, «Динамо») - 2,2

- Жоау Мариу (26 лет, Португалия, «Локомотив») - 3,5

*Зарплата в год, млн евро.